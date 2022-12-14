Son gün 16 Aralık

Açıklamada arpa ve buğday ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) satarak prim desteği almak isteyen üreticiler için başvuru süresinin 16 Aralık Cuma gününe kadar uzatıldığı belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Alım Primi Desteklemesi müracaatları 25.11.2022 tarih ve 32024 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6425 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince; 16 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne 06.06.2022 ile 01.09.2022 (dahil) tarihleri arasında satan, TMO’ya ürün satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren, lisanslı depolar üzerinden Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ile yapılan ve TMO tarafından uygun görülen ELÜS alım satım belgeleri ile il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat eden çiftçilere buğday ürünü için kilogram başına 1-TL, arpa ürünü için kilogram başına 0,50-TL olarak destekleme ödemesi yapılmaktadır.

TMO dışındaki diğer gerçek/tüzel kişilere yapılan satışlara ilişkin düzenlenen alım satım belgeleri kabul edilmeyecektir. TMO Alım Primi Desteğinden faydalanmak isteyip, halen başvuru yapmayan çiftçilerimizin 16.12.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar ÇKS’ de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.” »Haber Merkezi