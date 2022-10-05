Son durum değerlendirildi

Yozgat’ta 19-21 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Bozok Film Festivali hazırlıkları devam ederken sergilenecek olan Yozgat Tarihi ve Kültürü isimli kitap incelendi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esentürk, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve Festival Yönetmeni Batuhan Kalaycı katıldı. Yozgat’ta 19-21 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Bozok Film Festivali için baskıya hazır hale getirilen 4 ciltlik Yozgat Tarihi ve Kültürü isimli kitabın son durumu toplantıda değerlendirildi.

»Rabia Şahin