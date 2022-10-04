Son başvuru 10 Ekim

KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “KOSGEB İdaresi Başkanlığının Mikro ve Küçük Ölçekli işletmelere yönelik olarak yürüttüğü Hızlı Destek Programına işletmelerin başvuru süreci 10 Ekim’de son erecek. İmalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile COVID-19 salgını etkilerinin yüksek olduğu bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki Mikro ve Küçük Ölçekli işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve geçmiş dönem ortalama istihdam sayılarını koruyarak; Kriterlere uygun yeni personel istihdam etmelerini amaçlayan MKİ Destek programına başvuru süreci 10 Ekim’e kadar devam ediyor. KOSGEB İdaresi Başkanlığınca uygulanmakta olan, Covid-19 salgınından etkilenen Mikro ve Küçük Ölçekli işletmelere yönelik istihdama dayalı faizsiz, teminatsız, 2 yıl sonra 4 er aylık 6 eşit taksitte Geri ödemeli olan MKİ Destek Programında 4. Dönem başvuruları 10 Ekim 2022 tarihinde saat:23:59’da tamamlanacaktır. Genç, kadın, ve yeni mezunların istihdamını önceliklendiren, Hızlı Destek Programının iş gücü piyasasında nitelikli, sürdürülebilir istihdama katkı sağlaması beklenmektedir.” dedi.

İl Müdürü Mustafa Işık açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında, son 12 ayda ortalama istihdam sayısını koruyup, 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış; Üniversite mezunu (2 yıllık veya üstü), Endüstri Meslek lisesi veya Teknik lise mezunu gençleri en az 12 ay istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere 4. Başvuru Dönemi’nde verilen destek tutarı 125 bin liraya çıkartıldı. Söz konusu destek programı kapsamında İşletme sahibi kadın ise veya işletmenin yüzde 51 ve üstü hissesi tek başına bir kadın ortağa ait ise ya da işe alınan personel kadın ise geri ödemeli bu destek tutarı 10 bin lira artırılarak kadın personel başına 135 bin lira olarak uygulanacaktır. Destek ödemeleri; 6 ay + 6 ay şeklinde destek ödemesine esas iki taksit döneminin başında peşin olarak yapılacaktır. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, Küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir. 2021 Aralık – 2022 Mart başvuru döneminde (3. başvuru dönemi) bu program kapsamında herhangi bir işletmede istihdam edilen personeller, 2022 Temmuz ayında ilan edilen Dördüncü Başvuru Dönemi kapsamında herhangi bir İşletme’ de istihdam edilemezler.

MKİ Destek Programına, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı; KOBİ Bilgi Beyannamesi Güncel olan ve Gelir İdaresi Başkanlığı mali kayıtlarına göre 2019 yılında asgari 75 bin lira net satışı olan Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmeler başvurabilecektir. Bu kriter, 2017 ve sonrasında kurulan ve İkinci Bileşene başvuran yenilikçi genç işletmelerde aranmayacaktır. Her iki bileşene; güncel KOBİ Bilgi Beyannamesindeki NACE Rev 2 faaliyet kodları arasında; Program Kapsamındaki Sektörler Tablosundaki kodlardan herhangi birisi yer alan MKİ’ler başvuru yapabilmektedirler. Başvuru kriterlerini karşılayan işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki ‘E-Hizmetler’ menüsünden Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu alt menüsünü seçerek Online olarak programa başvuru yapabileceklerdir. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmelerin ise önce veri Tabanına kayıt ve güncelleme işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Program başvuruları en geç 10 Ekim 2022’ye kadar yapılabilecektir. Program başvurusuna geçici onay verilen işletmelerin, en geç 31 Ekim 2022 tarihine kadar yeni personelleri resmi olarak İstihdam etmeleri gerekmektedir. MKİ’lerin 4. Dönem için Destek ödeme talebi yapabilecekleri son tarih ise 28 Kasım 2022’dir. Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere Hızlı Destek Programı hakkında ayrıntılı bilgiler KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilir.”

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