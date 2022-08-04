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Son başvuru 10 Ağustos!

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı kapsamında 1 Temmuz 2022 tarihinde başlayan Dördüncü Dönemi Başvuruları için son tarih 10 Ağustos. KOSGEB İdaresi Başkanlığı tarafından, COVİD-19 salgınından etkilenen Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere yönelik olarak uygulanmakta olan MKİ Hızlı Destek Programı kapsamında, 01 Temmuz 2022 tarihi itibariyle işletme başvurularına açılan programın Dördüncü Dönemi Başvurularının, en geç 10 Ağustos 2022 tarihi, saat 23:59’a kadar KBS Sistemi üzerinden online olarak yapılması gerektiğini söyleyen KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, program kapsamın da son 12 aylık ortalama mevcut istihdamını korumak ve yeni personeli 12 ay boyunca istihdam etmek taahhüdü karşılığında, her bir personel için Mikro ve Küçük İşletmelere 125 bin lira faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek verileceğini belirtti.

04 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Son başvuru 10 Ağustos!

‘125 BİN LİRA GERİ ÖDEMELİ DESTEK’
Mikro ölçekli işletmelerin 2, Küçük ölçekli işletmelerin ise 5 kişiye kadar bu destekten yararlanabileceğini vurgulayan İl Müdürü Işık, “Bu program kapsamında MKİ’lere; 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin ‘12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü’ ve  ‘Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması’ şartı ile; yeni istihdam edilecek personel başına 125 bin lira geri ödemeli destek verilecektir. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 bin lira artırımlı olarak uygulanacaktır. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel ‘yeni’ kabul edilecektir” dedi.
‘TEMİNAT ALINMAYACAK’
Destek ödemelerinin, 6 ay + 6 ay şeklinde destek ödemesine esas iki taksit döneminin başında peşin olarak yapılacağını belirten Işık, “Ödeme öncesinde ve sonrasında, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu, geçmiş dönem ortalama istihdamının muhafaza ediliyor olduğu ve yeni personelin istihdam edildiği kontrol edilecektir. 6 aylık ilk taksit dönemine ilişkin yükümlülük yerine getirilmişse, ikinci 6 aylık dönem destek ödemesi yapılacaktır. Geri ödemeli destek için işletmelerden teminat alınmayacaktır. Programa başvuru yapacak Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelerin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve KOBİ Bilgi Beyannamelerini doldurmaları veya güncellemeleri gerekmektedir. Uygunluk kriterlerine sahip olan MKİ İşletmeleri, Hızlı Destek Programına, en geç 10 Ağustos 2022 tarihi, saat 23:59’a kadar KBS Sistemi üzerinden online olarak başvuru yapabileceklerdir. Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere Hızlı Destek Programı hakkında ayrıntılı bilgiler KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilecektir” diye konuştu. »Haber Merkezi
 

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