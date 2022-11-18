Her bir parselini yatırımcıya tahsis edileceğini söyleyen Belediye Başkanı Gökhan Coşar, aynı aşk ve şevkle başlattığı istihdam seferberliğinde de son aşamaya geldi.

MÜJDEYİ VERDİ

OSB’de yapılacak yatırımlarda çalışacak ara elaman sıkıntısının yaşanmaması için Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunan Başkan Coşar, Boğazlıyan başta olmak üzere Sarıkaya, Çandır ve Yenifakılı ilçelerinde bulunan Mesleki Teknik Eğitim Merkezleri ve Sağlık Meslek Liseleri’nde OSB yatırımlarına yönelik yeni bölümlerin açılacağını ve öğrenci nakillerinin hızlı bir şekilde yapılacağını müjdesini verdi.

Her Ankara ziyareti dönüşü ilçe ve bölgeye yönelik müjdeli haberlerle gelen Coşar, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ile Sağlık Meslek Liseleri’ne Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılacak yatırımlarda oluşacak ara eleman ihtiyacının karşılanması için yeni bölümlerin açılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener ile Boğazlıyan’a kazandırılan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’nde oluşacak istihdamla ilgili görüşen Coşar, Mesleki Teknik Liseleri’nde yeni bölümlerin açılmasını talep etti.

BOĞAZLIYAN’A GELDİLER

Başkan Coşar’ın talebi sonrasında görevlendirilen Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Eğitim Ortamları Daire Başkanlığı, Proje Okullarına Alan Dalı Açma Bölümü Sorumlusu Deniz Gündüz Boğazlıyan’a geldi.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ı makamında ziyaret eden Deniz Gündüz, “Başkan Coşar’ın bitmek bilmeyen enerjisi sayesinde Boğazlıyan’a geldim. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimizde, OSB’deki işletmelere göre alan açılması çalışmalarını yürüteceğiz” dedi.

Coşar, Deniz Gündüz, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Karaağaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ve Boğazlıyan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gürbüz Özdemir’le birlikte METEM’e hareket etti.

İNCELEMELERDE BULUNDULAR

Okulun fiziki yapısı başta olmak üzere atölye ve laboratuvarlarda incelemelerde bulunan Deniz Gündüz, okullarda yeni alanların açılması için Genel Müdürlüğe talepte bulunulacağını ve en kısa sürede OSB’ye ara eleman yetiştirecek bölümlerin açılacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Eğitim Ortamları Daire Başkanlığı, Proje Okullarına Alan Dalı Açma Bölümü Sorumlusu Deniz Gündüz, konuya ilişkin açıklamasını şöyle sürdürdü: “Boğazlıyan’da Organize Sanayi Bölgesi’ndeki alanlarla ilgili, bu alanlarda öğrenci yetiştirmek amacıyla ara eleman yetiştirmek amacıyla Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimizde, OSB’deki işletmelere göre alan açılması gibi çalışmaları yürüteceğiz. İnşallah alanları açacağız. OSB’deki işletmelerin ara eleman sıkıntısını gidermek için hep beraber çalışacağız. İlçedeki Sağlık Meslek Lisesi’nde; Gıda teknolojisi, makine tasarımı teknolojisi alanı açılabilir. Bakacağız, incelemelerimizi yapacağız. Uygunsa Genel Müdürlüğümüze hemen teklifleri yapılacak, Genel Müdürlüğümüzde değerlendirmeyi yapacak ve alanlar açılacak. Hızlı bir şekilde nakiller yapılıp bu ihtiyacı giderme yoluna gideceğiz. METEM ve Sağlık Meslek Lisesi’nin laboratuar ortamları nasıl, atölyeleri nasıl onlara bakacağız. Yeni atölyeler yapılacak yerlere bakacağız. Okulların fiziki imkanlarına bakacağız ve ona göre bir değerlendirme yapacağız.”

Coşar, Deniz Gündüz’ü Boğazlıyan’da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi kurulurken ileride doğabilecek ara eleman sıkıntısını, personel ihtiyacını karşılamak için şimdiden altyapısını hazırlamak istiyoruz. Hem ilçemizdeki gençlerin çalışmasını, bölgemizdeki insanlarımıza istihdam sağlaması amacıyla Boğazlıyan, Sarıkaya, Çandır ve Yenifakılı ilçelerinde bulunan Endüstri Meslek Liselerinde yeniden bir yapılanma modeli yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendi’nin illerde kalkınma modeline uygun bir şekilde OSB’ye 4 ilçeden istihdam sağlanacak. Hem ilçelerimizin gelişmesi sağlanacak. Ben bu adımın çok büyük bir adım olduğunu düşünüyorum. Boğazlıyan ve çevre ilçelerine çok büyük katkısının olacağını düşünüyorum. OSB’nin istihdam açığını şimdiden kapatacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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