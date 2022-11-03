Şölene hazırlanıyor

Yapılan toplantıda bir takım kararlarda alınırken, Türkiye Yozgatlılar Konfederasyonu’na katılma kararı alan Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu güç birliği yaptı.

AKALIN, ‘GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTIK’

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın oluşturulan yeni yönetimle gece gündüz demeden çalışacaklarını belirterek, “Yönetim olarak yeni bir karar aldık. Türkiye Yozgatlılar Konfederasyonu’na katıldık. Bundan sonra birimiz hepimiz, hepimiz ise birimiz için çalışacağız. Biz Kocaeli’nde Yozgatlıların birleşme adresi konumunda bulunuyoruz. Yaptığımız hizmetlerin çıtasını daha da yükseklere taşıyarak; çok daha önemli hizmetlere imza atacağız.” dedi.

BURS VERMEYE DEVAM

Federasyon olarak burs vermeye devam ettiklerini belirten Akalın, “Gençlerimize sahip çıkacağız. Gençler, bizim ülkemizin geleceğinin teminatıdır. Tam donanımlı gençlerin yetişmesi için var gücümüzle çalışacağız. Federasyon olarak burs vermeye devam ediyoruz; bundan sonra da devam edeceğiz. İleriki günlerde gençlerimize yönelik daha önemli faaliyetlere imza atacağız.” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ’NDE ŞÖLEN YAPACAĞIZ

Federasyon olarak Kocaeli’nde, Yozgat’ın milli yemeği olan ‘Arabaşı Gecesi’ veya ‘Testi Kebabı Şöleni’ gibi bir takım etkinlikler yapmayı da planladıklarını belirten Akalın, “Amacımız, kentimizin protokolü ile Yozgatlıları bir araya getirmektir. Bu amaçla bir takım çalışmalarımız bulunmaktadır. İleriki günlerde bunun alt yapısını ve planlamasını yaparak çalışmalara başlayacağız. Kocaeli’nde ki 33 bin Yozgatlının bir araya gelmesi, güç birliği oluşturması, ‘bende artık varım’ demesi, federasyonumuzun öncülüğünde olacaktır. Artık Yozgatlı sahip değildir. Kocaeli’nde üst çatı federasyonumuzdur” şeklinde konuştu.

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