Şölen havasında final

Esnaflarının, kamu kurumlarının ve sporseverlerin katılımı ile gerçekleştirilen turnuvanın finali yapıldı.

Turnuvayı 1’inci olarak tamamlayan takım Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi olurken, 2’nci olan takım Sarkafder, 3’üncü olan takım ise Cafe Cadde oldu.

Centilmenlik ödülünü ise Karayakup Belediyesi aldı.

Dereceye giren takımların madalyaları ve kupası ilçe protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oğuz Kağan Sungur turnuvaya katılan takımlara teşekkür ederek böyle müsabakaların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirtti.

Ayrıca maçtan önce Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla kadına el kalkamaz pankartı açıldı.

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