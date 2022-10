SOKAK RÖPORTAJLARI

Mehmet Ali İspirdoğan

Muhabir: Yurtlarda ki sabit yemek menüleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Mehmet Ali İspirdoğan: Yurtlardaki sabit menü hakkında olumlu düşünmüyorum. Çünkü her insanın yiyeceği yemek türü farklıdır. Onun için önceki menünün daha iyi olduğunu düşünüyorum.

Hazar Canlı

Muhabir: Yurtlarda ki sabit yemek menüleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hazar Canlı: Her gün aynı yemek çıkmıyor. Bir gün güzel bir gün kötü çıkıyor. O yüzden bazen dışarıda yemek zorunda kalıyoruz.

Seyit Yalçındaş

Muhabir: Yurtlarda ki sabit yemek menüleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Seyit Yalçındaş: Bazen çıkan menüler sabahları ve akşamları da iyi oluyor. Bazen de sevmediğimiz yemekler oluyor. Eski menüler daha güzeldi. Şimdi nasıl olacak bilmiyorum.

İbrahim Serinsöz

Muhabir: Yurtlarda ki sabit yemek menüleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

İbrahim Serinsöz: Sabit menüye geçmeleri iyi oldu. Daha dolu dolu oluyor. En azından yurtlarda o az menülerdense az tabaklardansa ya da paramızın yetmeyeceği yemekleri görmektense böylesi daha güzel. Sadece sabah kahvaltısı biraz azdı. O da çoğaldı yavaş yavaş. Akşam menüsünde de biraz çeşitlilik olursa iyi olur.

Nurcan Ersoy

Muhabir: Yurtlarda ki sabit yemek menüleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Nurcan Ersoy: Akşam yemekleri biraz daha iyi olmuş. Diğerinde mesela paramız yetmiyordu üstüne de paramız kalmıyordu. Ama şuanda sabit olması daha iyi oldu tatlı falan da alıyoruz. Ama kahvaltı için aynı şeyleri söyleyemiyorum. Aç kalıyoruz kahvaltıda pek güzel bir şeyler çıkmıyor. Kahvaltı dışında akşam yemeğimiz güzel.

Kubilay Torun

Muhabir: Yurtlarda ki sabit yemek menüleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kubilay Torun: Önceden yemek çeşitliliği açısından daha fazla olduğu için şuanda yemek çeşitliliği azalmış durumda. Tek bir menüye sabit olarak kalıyoruz. 5-6 yemek arasında kaldığımız için fazla bir seçeneğimiz yok. Önceden fazla seçeneğimiz vardı o yönden daha güzeldi.

Ali Asutay

Muhabir: Yurtlarda ki sabit yemek menüleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ali Asutay: Kötü olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl daha iyiydi herkes istediğini alabiliyordu. Ama bu yıl bize sabit yemekleri verdiler. Herkes istediği yemeklerini alamıyordu. Bir de yemekleri çok az koyuyorlar. Her yurtta aynı mı bilmiyorum ama bizim yurtta yemekler çok az koyuluyor.

Ayşe Dilmaç

Muhabir: Yurtlarda ki sabit yemek menüleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ayşe Dilmaç: Öncelikle şöyle söyleyeyim böyle olması daha güzel. Çünkü her çeşitten yemek alabiliyoruz. Akşam yemeği de çok güzel. Ama sabah kahvaltısını kendi adıma konuşayım zeytin ve peyniri sevmediğim için bana güzel gelmiyor ama diğer türlü ben beğeniyorum. Bence çok güzel.

Meryem Demirci

Muhabir: Yurtlarda ki sabit yemek menüleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Meryem Demirci: Yemekler hakkında berbat diyebilirim. Çok kötü olmuş. Sabah kahvaltısı hiç istediğimiz gibi değil çoğu kişi doymuyor. Ben yurtta fazla kalmadığım için pek bir şey diyemem ama arkadaşlarım hiçbir şekilde beğenmiyorlar. Akşam yemeği biraz iyi sabah kahvaltısına göre. Eski sisteme dönseler daha iyi olur.

Adem Kaya Soyluer

Muhabir: Yurtlarda ki sabit yemek menüleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Adem Kaya Soyluer: Bence geçen döneme hatta seneye göre gayet iyi. Çünkü geçen senenin bütçesiyle alamayacağımız şeyleri rahatça ücret ödemeden alabiliyoruz ve gayet doyurucu.

Zeliha İnci

Muhabir: Yurtlarda ki sabit yemek menüleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Zeliha İnci: Aslında ilk başta çok mantıklı olduğunu düşündüm. Çünkü karnımızın doyduğunu söyleyebilirim. Ama onun haricinde etli çıkıyor etsiz çıkıyor. Bazen yemek istemiyorum bazen yemek istiyorum. Çok fazla da tadında iyi bir sonuç alamadığımız için çok güzel olduğunu söyleyemem. Sularda sıkıntı olduğunu söyleyebilirim. Bize büyük su vermiyorlar biz öğrenciler için bu sıkıntı. O yüzden biraz saçma buldum diyebilirim.

Gökhan Seyrek

Muhabir: Yurtlarda ki sabit yemek menüleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Gökhan Seyrek: Yemekler geçen seneye oranla daha güzel. Kahvaltı olsun akşam yemeği olsun. Tabi kahvaltılar biraz eksik ama bir tık idare eder diyelim. Genellikle güzel.