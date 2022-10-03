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SOKAK RÖPORTAJLARI

Yozgat'ta kışlık hazırlıklarını yapan vatandaşlarımıza İleri gaztesi olarak yapmış oldukları hazırlıklar ile ilgili 'Bir Yozgatlı olarak kış hazırlığı için neler yaptınız?' sorunu yönelttik. Vatandaşlarımız kış hazırlıkları olarak kadınların yufka ekmek, turşu, konserveler, hamur kestiklerini erkeklerin ise yakacak odun, kömür ve hayvanları için yem hazırlıkları yaptıklarını dile getirdi.

03 Ekim 2022 Pazartesi 02:34
SOKAK RÖPORTAJLARI

Mustafa Salman 
Muhabir: Bir Yozgatlı olarak kış hazırlığı için neler yaptınız? 
Mustafa Salman: Turşu kuruyoruz, pekmez yaparız şuan üzümümüz yok, manavdan alıyoruz. Bunu bizler çok bilmeyiz ama hanımlarımız bilir. Benim eşim şuan erişte kesiyor, tarhana yapıyor. 

Ahmet Kalkan
Muhabir: bir Yozgatlı olarak kış hazırlığı için neler yaptınız?
Ahmet Kalkan:  Bulgur, yarma, patlıcan, pekmez, kabak ve konserveler yapılıyor. Her sene patlıcanı kıyma ile doldurup dolaba koyarız.

Bilal Uçar 
Muhabir: Bir Yozgatlı olarak kış hazırlığı için neler yaptınız?
Bilal Uçar: Yarma, bulgur, patates, hamur kesilir ve ekmek yapılır. Kış hazırlığımız bunlardır.

İbrahim Erciyas 
Muhabir: Bir Yozgatlı olarak kış hazırlığı için neler yaptınız?
İbrahim Erciyas: Kışın hazırlıklarımızda kadınlar birikip ekmek yaparlar. Turşu yapılır. Erkekler ise odun kırar, kışın ısınmak için.

Cemal Tuncal 
Muhabir: bir Yozgatlı olarak kış hazırlığı için neler yaptınız?
Cemal Tuncal: Yakacaklarımızı hazırlarız. Şimdi samanımızı hazırladık. Hayvanlarımız için yem hazırladık. Eskisi gibi değirmende yok unumuzu satın alıyoruz. Şimdi ekmekler yapılıyor. Ekine başlamayı bekliyoruz. Şuan gübrelerimiz hazır. Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden her şeyimizi aldık.

Hasan Tamer 
Muhabir: Bir Yozgatlı olarak kış hazırlığı için neler yaptınız?
Hasan Tamer: Kömür, odun gibi şeyleri hazırladık. Konserveler yaparız. Meyveler kurutulur. Doğalgaz olanlar için ısınma konusu biraz rahat oldu.

Azmi Karadavut 
Muhabir: Bir Yozgatlı olarak kış hazırlığı için neler yaptınız?
Azmi Karadavut: Yufka ekmek ile başlarız. Patates, soğan, kömür, pekmez ve domatesimizi alırız. 

Ayşe Özel 
Muhabir: Bir Yozgatlı olarak kış hazırlığı için neler yaptınız?
Ayşe Özel: Menemen yapılır, turşu yapılır. Yani kolaylık sağlaması için hazırlıklarımızı yaparız.

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