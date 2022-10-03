SOKAK RÖPORTAJLARI

Mustafa Salman

Muhabir: Bir Yozgatlı olarak kış hazırlığı için neler yaptınız?

Mustafa Salman: Turşu kuruyoruz, pekmez yaparız şuan üzümümüz yok, manavdan alıyoruz. Bunu bizler çok bilmeyiz ama hanımlarımız bilir. Benim eşim şuan erişte kesiyor, tarhana yapıyor.



Ahmet Kalkan

Muhabir: bir Yozgatlı olarak kış hazırlığı için neler yaptınız?

Ahmet Kalkan: Bulgur, yarma, patlıcan, pekmez, kabak ve konserveler yapılıyor. Her sene patlıcanı kıyma ile doldurup dolaba koyarız.



Bilal Uçar

Muhabir: Bir Yozgatlı olarak kış hazırlığı için neler yaptınız?

Bilal Uçar: Yarma, bulgur, patates, hamur kesilir ve ekmek yapılır. Kış hazırlığımız bunlardır.



İbrahim Erciyas

Muhabir: Bir Yozgatlı olarak kış hazırlığı için neler yaptınız?

İbrahim Erciyas: Kışın hazırlıklarımızda kadınlar birikip ekmek yaparlar. Turşu yapılır. Erkekler ise odun kırar, kışın ısınmak için.



Cemal Tuncal

Muhabir: bir Yozgatlı olarak kış hazırlığı için neler yaptınız?

Cemal Tuncal: Yakacaklarımızı hazırlarız. Şimdi samanımızı hazırladık. Hayvanlarımız için yem hazırladık. Eskisi gibi değirmende yok unumuzu satın alıyoruz. Şimdi ekmekler yapılıyor. Ekine başlamayı bekliyoruz. Şuan gübrelerimiz hazır. Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden her şeyimizi aldık.



Hasan Tamer

Muhabir: Bir Yozgatlı olarak kış hazırlığı için neler yaptınız?

Hasan Tamer: Kömür, odun gibi şeyleri hazırladık. Konserveler yaparız. Meyveler kurutulur. Doğalgaz olanlar için ısınma konusu biraz rahat oldu.



Azmi Karadavut

Muhabir: Bir Yozgatlı olarak kış hazırlığı için neler yaptınız?

Azmi Karadavut: Yufka ekmek ile başlarız. Patates, soğan, kömür, pekmez ve domatesimizi alırız.



Ayşe Özel

Muhabir: Bir Yozgatlı olarak kış hazırlığı için neler yaptınız?

Ayşe Özel: Menemen yapılır, turşu yapılır. Yani kolaylık sağlaması için hazırlıklarımızı yaparız.