SOKAK RÖPORTAJLARI

HASAN ALİ KARACA

Muhabir: Fuar hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?

Hasan Ali Karaca: Her yıl fuara geliyoruz ama bu sene ki fuarın pek tadının tuzunun olmadığını ilginin alakanın az olduğunu gördük. Artık o da şuanda ki pahalılıktan dolayı mıdır nedir bilmiyorum. Gelen giden her senekine göre %50 az geldi bana.



İSMAİL TEKİN

Muhabir: Fuar hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?

İsmail Tekin: Fuar aslında genel olarak güzel geçti ama geçen senelere göre bir tık daha durgun. Piyasadan dolayı sanırım. Satışlar çok fazla gitmiyor hareketli değil fuar. Geçen sene daha iyiydi daha hareketliydi satışlar daha güzeldi. Ama bu sene sanırım herkeste para yok. Satışlar durgun biraz.



MİKAİL İPEK

Muhabir: Fuar hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?

Mikail İpek: Perişan bir durumdayız. Sattığımız malı yeniden alamıyoruz. Alacak kişilerin alım gücü yok. Durumlar kötü. Pahalılık yüzünden mal satamıyoruz. Sattığımız ürünün yerine yenisini koyamıyoruz.



YAVUZ SELİM DOĞAN

Muhabir: Fuar hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?

Yavuz Selim Doğan: Fuar ne yazık ki Yozgat’ın potansiyeline uygun değil. Yozgat’ın potansiyeli bundan daha fazla. Ama bir cansızlık var. Sebebini bilmiyoruz ama bir cansızlık var. Cumartesi günü patlama olacağını düşünüyorduk bu şekilde olmaması gerekiyordu ama bakalım nasip. Pazar günü belki daha iyi olur.



YAKUP ARIKAN

Muhabir: Fuar hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?

Yakup Arıkan: Kendi firmamız üzerinden söyleyeyim. Burası oğlumun adına yapılmış bir firma biz de buradayız. İlk defa da böyle bir fuara katıldık tam denk geldi. Biz kendi şahsımız adına çok faydalı gördük. En azından tanıtım açısından çok iyi oldu. Geri dönüşümüz çok iyi oldu. İşin açıkçası bu kadar beklemiyorduk doğrusu. Biz şunu söylüyoruz sadece daha kapsamlı daha organize olabilir. Çünkü gerçekten bizim gibi yeni kurulmuş firmalar için çok çok önemli. Bu bizim açımızdan gerçekten iyi oldu.



HAYRETTİN İBİL

Muhabir: Fuar hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?

Hayrettin İbil: Biz fuara Sakarya’dan katıldık. Başak traktör bayisine destek amaçlı. Yozgat halkına da burada çok güzel fiyatlarla yardımcı olmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar ülkemizin geçirdiği ekonomik olarak zor günlerde fiyatları bayağı bayağı alta çekip gerektiğince minimuma çekip burada ki çiftçilere daha ucuza daha kaliteli traktörleri sunmak için elimizden geleni yaptık bayağı da bir satışımız oldu. Herkes için Yozgat için hayırlı uğurlu olsun diyorum.



AHMET ALTINTAŞ

Muhabir: Fuar hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?

Ahmet Altıntaş: Çok iyi. Şuanda fuarda ki çiftçinin katılımı çok güzel. Satışlar çok iyi çiftçi memnun. Fuara ilgi her yıl biraz daha artıyor. Geçmişte böyle değildi. Her yıl biraz daha iyileşiyor.



İBRAHİM ERDEM

Muhabir: Fuar hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?

İbrahim Erdem: Bu sene ki fuar gerçekten güzel geçiyor. Çünkü bu sene çiftçinin ürünü gerçekten para etti. Geçen sene 10-12 ton buğday satıp bir mibzer alamıyorduk. Ama şimdi 10 ton buğday satıp bir mibzer alıyoruz. Tabi enflasyonun kat kat yükselmesine rağmen bu sene gerçekten fuar güzel verimli geçiyor.