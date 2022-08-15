SOKAK RÖPORTAJLARI

FURKAN MURAT

Muhabir: Yapılan sürmeli festivali hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?

Furkan Murat: Açıkçası etkinlikler çok eğlenceliydi. Kalabalık falan böyle sanatçılar coşturdu. Çok güzel etkinlikler oldu ve seneye de daha iyisinin olmasını diliyorum.

EFE BUĞRA UÇARER

Muhabir: Yapılan sürmeli festivali hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?

Efe Buğra Uçarer: Güzeldi. Ben beğendim açıkçası Kalabalık falan herkes coştu. Seneye daha iyi olmasını diliyorum.

HALİT TÜRKMEN

Muhabir: Yapılan sürmeli festivali hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?

Halit Türkmen: Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. İnşallah bir daha ki seneye daha güzel müzisyenlerle devam ederek biz de katılmış oluruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim.

YASİN BAĞCI

Muhabir: Yapılan sürmeli festivali hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?

Yasin Bağcı: 2 senelik pandemi sürecinden dolayı sürmeli etkinlikleri gayet güzel oldu. Gerek etkinler olsun gerek konser olsun çok güzeldi çok eğlendik arkadaşlarımızla. Umarım seneye daha iyi olur daha güzel olur bunu temenni ediyorum.

HALİL İBRAHİM ŞİMŞEK

Muhabir: Yapılan sürmeli festivali hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?

Halil İbrahim Şimşek: Güzel bir festivaldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha farklı sanatçıları görmeyi umut ediyorum.

NİHAT CAN COŞKUN

Muhabir: Yapılan sürmeli festivali hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?

Nihat Can Coşkun: Bence o kadar eksik şey varken bir festival düzenlenmesi gereksiz yani. Çünkü festivale ayrılan bütçe ile başka şeyler yapılabilirdi.

HALİL İBRAHİM TURAN

Muhabir: Yapılan sürmeli festivali hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?

Halil İbrahim Turan: Eğlenceliydi açıkçası ama daha iyi olabilirdi bence. Güzeldi ama devamını bekleriz.

CEMİL BAYRAM

Muhabir: Yapılan sürmeli festivali hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?

Cemil Bayram: Aslında gayet güzel bir festivali ama beni çok rahatsız eden bir şey vardı. Belediye başkanının çok fazla reklamı vardı. Bu gerçekten bir yerden sonra insanı irilide ediyor. Gayet güzel bir festivaldi. Biraz daha fazla sanatçı ile zenginleştirilerek çok daha iyi bir noktaya getirilebilir.