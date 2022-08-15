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SOKAK RÖPORTAJLARI

Geçtiğimiz hafta sonu Yozgat Belediyesi tarafından 21. Uluslararası Sürmeli Festivali yapıldı. 3 gün süren festivalde farklı birçok etkinliğe yer verildi. Gündüz yapılan etkinliklerin ardından akşam birçok sanatçı sahne aldı. Bizde İleri Gazetesi olarak bu haftaki röportajımızda festivale yer verdik. Vatandaşlarımıza bu hafta 'Yapılan sürmeli festivali hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?' sorunu yönelttik. Vatandaşlarımızın çoğu yapılan festivalin dolu dolu ve coşkulu geçtiğini belirtirken bundan sonra düzenlenecek festivallerde de aynı coşkuyu görmek istediklerini ifade ettiler.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 02:30
SOKAK RÖPORTAJLARI

FURKAN MURAT
Muhabir: Yapılan sürmeli festivali hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?
Furkan Murat: Açıkçası etkinlikler çok eğlenceliydi. Kalabalık falan böyle sanatçılar coşturdu. Çok güzel etkinlikler oldu ve seneye de daha iyisinin olmasını diliyorum.

EFE BUĞRA UÇARER
Muhabir: Yapılan sürmeli festivali hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?
Efe Buğra Uçarer: Güzeldi. Ben beğendim açıkçası Kalabalık falan herkes coştu. Seneye daha iyi olmasını diliyorum.

HALİT TÜRKMEN
Muhabir: Yapılan sürmeli festivali hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?
Halit Türkmen: Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. İnşallah bir daha ki seneye daha güzel müzisyenlerle devam ederek biz de katılmış oluruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim.

YASİN BAĞCI
Muhabir: Yapılan sürmeli festivali hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?
Yasin Bağcı: 2 senelik pandemi sürecinden dolayı sürmeli etkinlikleri gayet güzel oldu. Gerek etkinler olsun gerek konser olsun çok güzeldi çok eğlendik arkadaşlarımızla. Umarım seneye daha iyi olur daha güzel olur bunu temenni ediyorum.

HALİL İBRAHİM ŞİMŞEK
Muhabir: Yapılan sürmeli festivali hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?
Halil İbrahim Şimşek: Güzel bir festivaldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha farklı sanatçıları görmeyi umut ediyorum.

NİHAT CAN COŞKUN
Muhabir: Yapılan sürmeli festivali hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?
Nihat Can Coşkun: Bence o kadar eksik şey varken bir festival düzenlenmesi gereksiz yani. Çünkü festivale ayrılan bütçe ile başka şeyler yapılabilirdi.

HALİL İBRAHİM TURAN
Muhabir: Yapılan sürmeli festivali hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?
Halil İbrahim Turan: Eğlenceliydi açıkçası ama daha iyi olabilirdi bence. Güzeldi ama devamını bekleriz.

CEMİL BAYRAM
Muhabir: Yapılan sürmeli festivali hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?
Cemil Bayram: Aslında gayet güzel bir festivali ama beni çok rahatsız eden bir şey vardı. Belediye başkanının çok fazla reklamı vardı. Bu gerçekten bir yerden sonra insanı irilide ediyor. Gayet güzel bir festivaldi. Biraz daha fazla sanatçı ile zenginleştirilerek çok daha iyi bir noktaya getirilebilir.

Son Güncelleme: 14.08.2022 17:35
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SOKAK RÖPORTAJLARI
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