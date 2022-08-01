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SOKAK RÖPORTAJLARI

Yozgat Belediyesi tarafından her sene düzenli yapılan fakat 2 yıldır pandemi nedeniyle yapılayaman 'Sürmeli Festivali'nin bu sene 21'incisi yapılacak. Bizlerde her hafta düzenli olarak yapmış olduğumuz sokak röportajımızda vatandaşlarımıza yapılacak olan 21'inci Sürmeli Festivalini sorduk. Vatandaşlarımız yapılacak olan festivali oldukça heyecanlı bir şekilde beklediklerini ifade ettiler.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 02:49
SOKAK RÖPORTAJLARI

ASIM KARA
Muhabir: Pandemi nedeni ile 2 senedir yapılamayan Sürmeli Festivali bu sene yapılıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Asım Kara: Festivaller bir şehir için sadece bu Yozgat değil yani hem ciddi manada tanıtım hem de halkın özellikle yaz döneminde bazı etkinliklere katılması çok önemli. Bu etkinliğin hem kapsamının genişlemesi hem de katılımının artmasına gerekli faaliyetlerinin yapılması gerekiyor. Bizde şehrimizi en azından bu şekilde dışarıya da tanıtmış oluyoruz. Yozgat’ın tanıtılması gereken şehirlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Türkümüz Sürmeli ile birlikte diğer faaliyetlerin de olması şehrimize ve halkımıza güzel şeyler kazandıracağını düşünüyorum. 

ENES UÇAR
Muhabir: Pandemi nedeni ile 2 senedir yapılamayan Sürmeli Festivali bu sene yapılıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Enes Uçar: İnsanlar genel anlamda pandemiden dolayı dışarı çıkamadı. Sürmeli festivalinin olması bizler için çok güzel bir şey. İnşallah daha da gelir diye umuyorum. Yani bu yönden dolayı mutluyuz tabi ki.

FURKAN YAZILITAŞ
Muhabir: Pandemi nedeni ile 2 senedir yapılamayan Sürmeli Festivali bu sene yapılıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Furkan Yazılıtaş: 2 senedir millet pandemiden dolayı dışarı çıkamıyordu. Bir yönden iyi oluyor gençlerimizle birlikte tıklım tıklım doluyor meydanımız. İnşallah daha iyi yerlere geliriz.

HASAN ÇELİK
Muhabir: Pandemi nedeni ile 2 senedir yapılamayan Sürmeli Festivali bu sene yapılıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Hasan Çelik: Festivaller şehre güzellik katar, insanların kaynaşmasını sağlar. Etkinlikler ne kadar çok olursa şehrimiz için o kadar iyi olur.  Tanıtım açısından iyi olur, insanların birbirleri ile iletişimini artırırız. Yapılması gayet güzel bir şeydir. Herkese katkı sağlar. Hem ekonomik olarak da hareketlilik sağlar. Festival ne kadar büyük olursa ne kadar yıllar uzun geçerse bizim tanıtımımızda o kadar iyi olur. Yapılması iyi bir şeydir.

HASAN YÜZER
Muhabir: Pandemi nedeni ile 2 senedir yapılamayan Sürmeli Festivali bu sene yapılıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Hasan Yüzer: Ülkemiz  2 senedir pandemi ile uğraşıyor. 2 senedir sosyal etkinlikler bağlamında olsun insanların sosyalleşmesi bağlamında olsun bir gerileme gözlemlenmişti ülkemizde. Sürmeli festivali de bu gerilemeye bir “dur” noktasında bayağı bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sürmeli festivalinin içeriğine de baktığımızda çeşitli şiir dinletileri çeşitli gösteriler olsun. Yozgat’ımıza çok güzel bir değer katacağını çok eğlenceli bir ortam sağlayacağını düşünüyorum. Gerekli sanatçılar da geliyor. Yani biraz sosyalleşme bakımından insanları birbirine yakınlaştırma bakımından güzel bir festival olacağını düşünüyorum.

HÜDAİ ATEŞ
Muhabir: Pandemi nedeni ile 2 senedir yapılamayan Sürmeli Festivali bu sene yapılıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Hüdai Ateş: Şimdi özellikle genç kardeşlerimiz festival ve konser gibi etkinlikleri 2 yıldır hasretle bekledi. Tabi bu yıl 2 yıl sonra yapılacağını söyleniyor. Festival hazırlıkları devam ediyor. Özellikle gençleri heyecanlandırıyordur. Bizde onlarla birlikte heyecanlanıyoruz. Ancak diğer taraftan korona’nın tekrar yayıldığı bilgisi hem gerek televizyonda hem gerek internetteki haberlerde yayılıyor ve toplumumuzca da biliniyor. Hastanelerde ki durumlardan biliniyor. Bu bizi yine endişelendiriyor. Umarım güzel bir festival olur yine sağlıklı sıhhatli herkes dilediğince eğlenir eski günlere de kısa zamanda geri döneriz.

MUSA ASLAN 
Muhabir: Pandemi nedeni ile 2 senedir yapılamayan Sürmeli Festivali bu sene yapılıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Musa Aslan: Sürmeli Festivali Yozgat’a güzel bir yatırım. 2 senedir yapılmıyor çok üzüntülü bir durum. İnşallah bundan sonra böyle bir duruma bir daha gelmeyiz. Hep yaparız sürmeli festivalimizi. Festival Yozgat’ı tanıtmak insanlarımızı ve çocuklarımızın eğitim merkezidir.

ONUR UÇAR
Muhabir: Pandemi nedeni ile 2 senedir yapılamayan Sürmeli Festivali bu sene yapılıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Onur Uçar: Yozgat için gayet iyi ve hoş bir şey. Millet eve tıkıldı pandemi dolayısı ile hiçbir şey yapamadılar sosyal aktivite falan.  Gençlerimiz geziyor boş boş Yozgat’a iyilik olur yani güzellik olur. Dilerim ki daha çok şeyler yapılsın ama kısıtlı her şey. Mutluyuz böyle. Başarıların devamını diliyorum başkanımızın.

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