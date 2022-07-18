SOKAK RÖPORTAJLARI

Batuhan Aksungur:

Muhabir: SORGED’in yaptığı etkinlikler hakkında neler düşünüyorsunuz?

Batuhan Aksungur: Yozgat’ta SORGED’den önce böyle etkinlikler olmuyordu. Şehir dışından gelen öğrenciler de göremiyordu. Daha doğrusu kültürlenemiyorduk. Ama SORGED ile birlikte gelen faaliyetlerle birlikte sosyal açıdan gayet iyi bir yerlere geldik.

Muhabir: Daha farklı hangi faaliyetler olsun isterdiniz?

Batuhan Aksungur: Şehir dışı turları olsun isterdim.

Zera Duygu:

Muhabir: SORGED’in yaptığı etkinlikler hakkında neler düşünüyorsunuz?

Zera Duygu: Çok yararlı ve keyifli geçtiğini düşünüyorum. Bir çok genç için sosyalleşme imkanı tanıyor ve güzel yerler gördük.

Muhabir: Daha farklı hangi faaliyetler olsun isterdiniz?

Zera Duygu: Bu şekilde yine doğa gezileri olabilir toplanmalar olabilir.

Şevval Çelik:

Muhabir: SORGED’in yaptığı etkinlikler hakkında neler düşünüyorsunuz?

Şevval Çelik: Şöyle söyleyebilirim ki ben aslen Yozgatlıyım. Ama Çanakkale de okuyorum. Orada ki etkinliklere bayağı bir alıştım. Buraya geldiğimde bayağı bir boşluğa düşüyordum ki arkadaşlarım sayesinde SORGED ile tanıştım. Bu 7’nci, 8’inci etkinliğim olabilir. Buraya daha önce hiç gelmemiştim. Yıllardır Yozgat’tayım ama Çekerek’e daha önce hiç gelmedim. Barajı olsun lavanta bahçesi olsun keyif alarak geliyorum. SORGED sayesinde sıkılmıyorum.

Muhabir: Daha farklı hangi faaliyetler olsun isterdiniz?

Şevval Çelik: Şehir dışı faaliyetlerin olmasını isterim. Yakın şehirler Çorum, Sivas. Özellikle Sivas’ın yemeklerinin çok güzel olduğunu duydum umarım gideriz.

Neslihan Açıkgöz:

Muhabir: SORGED’in yaptığı etkinlikler hakkında neler düşünüyorsunuz?

Neslihan Açıkgöz: Çok güzel bir etkinlik oldu bugün. Özellikle hafta sonu olması daha güzel oldu çünkü bizim final sınavlarımız bitti. Bekliyoruz böyle güzel etkinlikler hatta daha farklı ilçelere şehirlere gitmeyi planlıyoruz. Yani bizim düşüncemiz bu yönde eğer müdürlerimiz de uygun görürse çok güzel olur bence. İlk defa geldim buraya. Çok beğendim.

Muhabir: Daha farklı hangi faaliyetler olsun isterdiniz?

Neslihan Açıkgöz: Kitap okuma dışında böyle oyunlar da olabilir satranç, tabu gibi bu tarz oyunlar da olsa daha bir espri katar diye düşünüyorum.

Hüseyin Köse:

Muhabir: SORGED’in yaptığı etkinlikler hakkında neler düşünüyorsunuz?

Hüseyin Köse: Bence gayet güzel oldu insanların stres atması için çok güzel bir etkinlikler oluyor. Çayımızı içiyoruz sohbet ediyoruz çok güzel oldu. Üstüne üstlük yabancı uyruklu arkadaşlarımızın gelmesi çok iyi oldu onlarla İngilizce empatileri yapabiliyoruz. Yani okulun tüm yoğunluğunu atmış oluyoruz bu sayede bence gayet güzel oldu.

Muhabir: Daha farklı hangi faaliyetler olsun isterdiniz?

Hüseyin Köse: Belki şehir turları olabilir. Farklı şehirleri gezme olabilir yani şehir dışı da olsa daha güzel olabilir.

Sevde Kabacan:

Muhabir: SORGED’in yaptığı etkinlikler hakkında neler düşünüyorsunuz?

Sevde Kabacan: Bence etkinlikler güzel. Hem yeni yerler keşfediyoruz hem kitap okumayı seven bir insanım ve hep beraber kitap okuyoruz yeni kitaplar görüyoruz. Güzel bir şey bence ve sohbet etme şansımız var çok güzel bir şey.

Muhabir: Daha farklı hangi faaliyetler olsun isterdiniz?

Sevde Kabacan: Yürüyüş faaliyetlerinin daha çok artmasını isterim açıkçası. Ben yürüyüş yapmayı çok seven bir insanım ve doğa yürüyüşleri falan çok güzel.

Yamal Van Oordt:

Muhabir: SORGED’in yaptığı etkinlikler hakkında neler düşünüyorsunuz?

Yamal Van Oordt: Yozgat’a gelmeden önce birçok etkinlikleri araştırdık ve buraya geldiğimizde en iyisinin burası olduğuna karar verdik.

Muhabir: Daha farklı hangi faaliyetler olsun isterdiniz?

Yamal Van Oordt: Her defasında farklı bir etkinlik oluyor bundan dolayı da çok memnun olduk. Yeni insanlar ile tanışmak çok keyifli oluyor.

Ali Öz:

Muhabir: SORGED’in yaptığı etkinlikler hakkında neler düşünüyorsunuz?

Ali Öz: İlk başta ön yargılıydım. Fakat etkinliklere geldikçe gerçekten çok faydalı ve güzel olduğunu gördüm. İmkanım oldukça da gelmeye devam edeceğim.

Muhabir: Daha farklı hangi faaliyetler olsun isterdiniz?

Ali Öz: İl dışında etkinlikler olabilir bulunduğumuz çevreyi daha iyi tanımak açısından faydalı olabileceğini düşünüyorum.