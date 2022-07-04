SOKAK RÖPORTAJLARI

Yakup Yılmaz:

Muhabir: Asgari ücrete gelecek zam hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yakup Yılmaz: Duyduğumuz kadarıyla yüzde 40 zam geleceği söyleniyor. yüzde 40 zam yeterli olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü biz şuan esnaf olarak baktığımız zaman ürünlere yüzde 100’ün üzerinde zam geldi. Dolayısı ile alınan maaşlar eridi. yüzde 40 değil yüzde 50’nin üzerinde zam yapılmasını tahmin ediyorum.

Muhabir: Peki sizce verilecek zam yeterli olur mu?

Yakup Yılmaz: Dediğim gibi yüzde 40 gibi bir zam vermeyi düşünüyorlar fakat onlara göre bu zam yetecek gibi düşünülüyor ama vatandaşa göre yeteceğini ben düşünmüyorum. Çünkü hayat çok pahalandı ürünler çok pahalandı herşeye zam geldi. İnsanlar alamıyor yani para yok şuanda. Biz esnaf olarak dükkanımızı 2-3 iş ile kapatıyoruz. Doğru düzgün iş yok yani. Vatandaşın alım gücü zayıfladı alım gücü olacak ki esnaftan alış veriş yapacak.

Mesut Aydın

Muhabir: Asgari ücrete gelecek zam hakkında ne düşünüyorsunuz?

Mesut Aydın: İyi olur. Yalnız işverene de bu konuda yardım edilmesini düşünüyorum. İşverene yüklü bir maliyet geleceğini bunun işveren hakkında

olumsuz iş çıkartmaya kadar gideceğini düşünüyorum. Pirim desteği sağlanması gerek diye düşünüyorum.

Muhabir: Peki sizce verilecek zam yeterli olur mu?

Mesut Aydın: Bence olabilir. Büyük ihtimal yıl sonunda da 8-9 lirayı ön görülen bir düşünceleri olduğunu biliyorum.

Abdulsamet Kanıtez

Muhabir: Asgari ücrete gelecek zam hakkında ne düşünüyorsunuz?

Abdulsamet Kanıtez: Şuan için yeterli bir zam değil ama asgari ücrete zam gelmesine gerek yok. Peş peşe yapılan zamların durması yeterli alım gücünün artması lazım. Böyle devam ederse asgari ücretin artması ile bir şey olacağını düşünmüyorum.

Muhabir: Peki sizce verilecek zam yeterli olur mu?

Abdulsamet Kanıtez: Bir hafta da o da duman olur yeterli olmaz.

İsmail Eren Sarı

Muhabir: Asgari ücrete gelecek zam hakkında ne düşünüyorsunuz?

İsmail Eren Sarı: Gelen zammın iyi olduğunu düşünüyorum. En azından mazot fiyatları örnek veriyorum et fiyatları falan iyi oldu yani milletimiz için Allah devletimize zarar ziyan vermesin. İyi olduğunu düşünüyorum şahsen.

Muhabir: Peki sizce verilecek zam yeterli olur mu?

İsmail Eren Sarı: Yeterli olur. Galiba 12'nci ayda bir zam daha gelecekmiş. Onunla daha iyi olacağını düşünüyorum.

Şaban Yılmaz

Muhabir: Asgari ücrete gelecek zam hakkında ne düşünüyorsunuz?

Şaban Yılmaz: Hiç memnun değilim. Ben resmi kurumdan emekliyim. Aldığım maaş 4 bin 850 lira açıkta kaldım ve aç kaldım. Marketlere mağazalara giriyorum dünya bir fiyat. Az önce bir mağazaya girdim 3 parçaya 53 lira para verdim.

Muhabir: Peki sizce verilecek zam yeterli olur mu?

Şaban Yılmaz: Yetersiz başka diyecek bir şey yok.

Abdullah Kanıtez

Muhabir: Asgari ücrete gelecek zam hakkında ne düşünüyorsunuz?

Abdullah Kanıtez: Asgari ücrete zam gelmese daha iyi olur. Çünkü zam gelecek yine zam yükleyecekler her şeye ezilen bir olacağız.

Muhabir: Peki sizce verilecek zam yeterli olur mu?

Abdullah Kanıtez: Yeterli olur da bu şartlarda olmaz.

