SOKAK RÖPORTAJLARI

Vahit Daştan:

Soru: Bozok Üniversitesinden aldığınız eğitimden memnun musunuz?

Vahit Daştan: Genel olarak memnunuz ama bazı derslerimizden veya üniversitemiz uzak bir yerde olduğu için bazı sıkıntılar çekiyoruz. Ulaşım gibi olsun ya da hocalarımızın bazen online ders vermesi olsun ama genel olarak bir sıkıntımız yok çok şükür.

Soru: Peki nasıl bir eğitim almak isterdiniz?

Vahit Daştan: Online sistemden normal yüz yüze sisteme dönmesi lazım. Online sistemde genel olarak fazla emek sarf etmeden ders geçiliyor. Fazla bilgi öğrenemiyoruz üniversite bittiği zaman. bunun KPSS'ye yansıması da olacak.Yüz yüze daha ağırlık verilmesi lazım.

Soru: Peki bize bu dönemi değerlendirir misiniz?

Vahit Daştan: Bu dönem zaten genellikle yarısı online yarısı yüz yüze olarak geçti. Genel olarak iyiydi bu dönem.



Hasan Salih Öncül:

Soru: Bozok Üniversitesinden aldığınız eğitimden memnun musunuz?

Hasan Salih Öncül: Aldığım eğitimin belli bir kısmından memnunum. Bunun sebebi de birçok dersin gereksiz konuda olduğunu düşünüyorum. Hocalar konusunda ise bir sıkıntı düşünmüyorum. Eğitim düzeyi normal.

Soru: Peki nasıl bir eğitim almak isterdiniz?

Hasan Salih Öncül: Uygulamalı eğitimin fazla olmasını isterdim. Böyle kâğıt kalem ile değil de bizzat giderek görerek işleyişin nasıl olduğunu anlayarak ders işlemek isterdim. Bunun daha yararlı olduğunu düşünüyorum.

Soru: Peki bize bu dönemi değerlendirir misiniz?

Hasan Salih Öncül: Bu dönem gayet hızlı biraz da zor geçti. Öğrenciler açısından sistemden kaynaklanan sıkıntılar olsun, sisteme girilmedi, tarihler yanlış yapıldı falan. Bu yüzden ilk başta sistemin düzeltilmesini isterdim. Bunun dışında başka bir sıkıntı yok.



Hamza Altaş:

Soru: Bozok Üniversitesinden aldığınız eğitimden memnun musunuz?

Hamza Altaş: Öncelikle Bozok Üniversitesinden aldığım eğitimden memnunum. Ama genel faaliyetlerinden memnun değildim 4 yıl boyunca.

Soru: Peki nasıl bir eğitim almak isterdiniz?

Hamza Altaş: Eğitimden memnunum, daha bir radikal eğitim almak isterdim.

Soru: Peki bize bu dönemi değerlendirir misiniz?

Hamza Altaş: Benim için online olduğu için 1. dönem sönük geçti. Ama 2. dönem sosyal faaliyetler olduğu için herhangi bir olumsuz bir şey görmedim.



Ali Soyer:

Soru: Bozok Üniversitesinden aldığınız eğitimden memnun musunuz?

Ali Soyer: Yani pek de memnun olduğum söylenemez.

Soru: Peki nasıl bir eğitim almak isterdiniz?

Ali Soyer: Daha fazla uygulamalı eğitim olabilir. Online sınavlar online dersler pek bir şey kazandırmıyor öğrencilere bence onlar da yüz yüze olması lazım.

Soru: Peki bize bu dönemi değerlendirir misiniz?

Ali Soyer: Bu dönem hızlı geçti. Mezuniyet falan oldu bir çok programlar oldu onlara katıldık. Yani Yozgat'a yakışır programlar olduğu söylenemez daha iyisi olabilirdi.



Furkan Kuyucu:

Soru: Bozok Üniversitesinden aldığınız eğitimden memnun musunuz?

Furkan Kuyucu: Kısmen memnunum. Daha iyi eğitim olabilir. Yetkililerimiz bunlar için çalışıyordur diye düşünüyorum.

Soru: Peki nasıl bir eğitim almak isterdiniz?

Furkan Kuyucu: Online derslerin yanı sıra derslerimizin daha çok yüz yüze olmasını, kampüs içerisinde daha çok içerik olmasını isterdim.

Soru: Peki bize bu dönemi değerlendirir misiniz?

Furkan Kuyucu: Güzel etkinlikler oldu. Final haftasına yakın olduğu için biraz öğrenciler katılamadı ama güzel oldu.



Nurcan Ertaş:

Soru: Bozok Üniversitesinden aldığınız eğitimden memnun musunuz?

Nurcan Ertaş: Aldığım eğitimden memnunum. Akademik olarak yeterli görüyorum. Fakat, sınav sistemi olarak yeterli görmüyorum. Öğrenciyi çok yoran bir sınav programı var. Buna yönelik düzenlemeler yapılabilir.

Soru: Peki nasıl bir eğitim almak isterdiniz?

Nurcan Ertaş: Daha verimli olabilir. Etkinlikler daha verimli olabilecek şekilde yapılmalı bence. Bu şekilde verimli olmuyor.

Soru: Peki bize bu dönemi değerlendirir misiniz?

Nurcan Ertaş: Yoğun, yorucu ve sıkıcı derslerin çok olduğu bir dönem oldu.

