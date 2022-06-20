SOKAK RÖPORTAJLARI

Abdulhamit Kalabalık:

Soru: Yozgat’a geldiğiniz zaman ne görmek isterdiniz?

Abdulhamit Kalabalık: Ben Yozgat’a ilk geldiğimde yani 2 sene öncesinde daha gelişmiş bir şehir beklerdim. Burada bir öğrencilik hayatı sürdüreceğim sonuç olarak. Bir de üniversitenin daha merkezi bir yerde olmasını isterdim. Bizim bu kış sezonunda ulaşım olarak yaşadığımız bir takım sıkıntılar oldu. Üniversitemizin idaresiyle bir takım yaşadığımız sıkıntılar oldu.



İsmail Şahin:

Soru: Yozgat’a geldiğiniz zaman ne görmek isterdiniz?

İsmail Şahin: Yozgat’ın ulaşım olarak, şehrin büyüklüğü olarak Ankara’yla, Kayser’iyle denk olmasını beklerdim. Denk olmasa bile yakın olmasını beklerdim. Ulaşım olarak, çevre düzeni olarak Yozgat çok dağınık. Ulaşım olarak Ankara’nın eski otobüslerini kullanıyorlar. Kışın ulaşımda çok sıkıntı oluyor. Rektörümüzden, Allah razı olsun okulu tatil yapmıyor. O soğukta gidip geliyoruz.



Nafiz Parlak:

Soru: Yozgat’a geldiğiniz zaman ne görmek isterdiniz?

Nafiz Parlak: Daha değişik tarzda, türkü bar tarzında canlı müzik mekânları görmek isterim. Kendim bağlama çalıyorum. Bağlamaya yatkın canlı müzik mekânları görmek isterdim.



Eray Yaman:

Soru: Yozgat’a geldiğiniz zaman ne görmek isterdiniz?

Eray Yaman: Yozgat’a geldiğim zaman daha fazla sosyal aktivite ve konser tarzı etkinlikler görmek isterdim.



Kübra Menekşe:

Soru: Yozgat’a geldiğiniz zaman ne görmek isterdiniz?

Kübra Menekşe: Yozgat’a geldiğim zaman üniversite çevresinde bir hareketlilik görmek isterdim. En azından buralarda kafe olsun, oyun alanları olsun etkinlik yapabileceğimiz yerlerin olmasını isterdim.



Pelin Arat:

Soru: Yozgat’a geldiğiniz zaman ne görmek isterdiniz?

Pelin Arat: Yozgat’a geldiğimde öncelikle şehir içerisinde daha renkli kafeler görmek isterdim. Aslında çevrede de daha yeşillik ve ağaç görmek isterdim. Bide dolmuşlar daha düzenli olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü merkeze gitmekte zorlanıyoruz.



İbrahim Halil Göğüş:

Soru: Yozgat’a geldiğiniz zaman ne görmek isterdiniz?

İbrahim Halil Göğüş: Üniversitemizin merkeze daha yakın olmasını isterdim. Şehrin içinde daha fazla eğlenceli mekan ve AVM olmasını isterdim.



Serdar Doğan:

Soru: Yozgat’a geldiğiniz zaman ne görmek isterdiniz?

Serdar Doğan: Yozgat’a geldiğim zaman ilk olarak bir deniz görmek isterdim. Deniz görmemiş biri olarak. Eğlence mekânları biraz daha gelişmiş olsa daha iyi olabilirdi. Birde ulaşım biraz sıkıntı. Ulaşımı iyi olsa gayet iyi olurdu. Kayseri gibi bir şehir olurdu. Baya hoşuma giderdi. Yozgat’a gelip bunları görsem yeterdi.



Suat Demirbilek:

Soru: Yozgat’a geldiğiniz zaman ne görmek isterdiniz?

Suat Demirbilek: Deniz, havalimanı, Aquapark görmek isterdim. Burada sosyal faaliyet sıfır. Gezilebilecek yerler yeterli değil. Alışveriş merkezleri yeterli değil.



Batuhan Yoğurtcu:

Soru: Yozgat’a geldiğiniz zaman ne görmek isterdiniz?

Batuhan Yoğurtcu: Daha güzel bir kampüs görmek isterdim. Burada insanlar biraz birbirlerinden kopuk o yüzden daha sıcak bir alan görmek isterdim.