SOKAK RÖPORTAJLARI

Tevfik Fikret Ertürk:

Soru: Eviniz kendinize mi ait yoksa kirada mı oturuyorsunuz?

Tevfik Fikret Ertürk: Ev sahibiyim.

Soru: Kiralara yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacağı açıklandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tevfik Fikret Ertürk: Gayet güzel bir şey. Dar gelirli yani orta direk. Rahmetli Özal’ın tarif ettiği gibi orta direğe çok ihtimam gösterilmesi lazım. Çünkü bu milletin bel kemiği o dar gelirli insanlar. Aslında yüzde 25 fazla. Ne olurdu o 20 olsaydı, 15 olsaydı? Çünkü ihtiyacı yok ki ev sahibi kiraya vermiş. Biraz o insanları düşünmek lazım.

Murat Yılmaz:

Soru: Eviniz kendinize mi ait yoksa kirada mı oturuyorsunuz?

Murat Yılmaz: Kiracıyım.

Soru: Kiralara yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacağı açıklandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Murat Yılmaz: Gülüyorum sadece. İnanmıyorum yani. Öyle bir şey olacağını hiç zannetmiyorum.

Leyla Arslan:

Soru: Eviniz kendinize mi ait yoksa kirada mı oturuyorsunuz?

Leyla Arslan: Ev sahibiyim.

Soru: Kiralara yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacağı açıklandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Leyla Arslan: Çok kötü düşünüyorum. Kiracılara çok yazık. Ben kiracılardan yanayım. Evim yok kirada. Sadece kendi evim var. Kiracılara yazık, ev sahipleri çok vicdansız.

Nuri Şimşek:

Soru: Eviniz kendinize mi ait yoksa kirada mı oturuyorsunuz?

Nuri Şimşek: Kiradayım.

Soru: Kiralara yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacağı açıklandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Nuri Şimşek: Piyasada zaten aşırı derecede her şeyin 3 katı, 4 katı arttığı bir dönemeyiz. Ev sahiplerine de, kiracılara da bir şey diyemiyoruz. Her şey ortada. Biraz önce baktığım yerde 3 buçuk bin liraya kiralık ev var. Yozgat’ta 3 buçuk bine ev kirası olur mu? Olmaz. En kötü yerlere bile bin, bin 500 lira kira istiyorlar.

Mehmet Özcan:

Soru: Eviniz kendinize mi ait yoksa kirada mı oturuyorsunuz?

Mehmet Özcan: Evi dört yıl önce tamamını kredi çekerek aldım. Şuanda enflasyon çok yüksek olduğu için kredinin faiz oranları çok hızlı bir şekilde arttı, maaşlarda arttı. Dolayısıyla dört yıl önce aldığım evin şuan tamamına çektiğim kredi ev kirasını anca karşılar. Yani benim aldığım ev bedavaya gelmiş gibi oldu. Evlerin fiyatları çok hızlı bir şekilde arttı. 200 bin liraya almıştım. Şuan evler 1 trilyonun üzerine çıktı. Dolayısıyla bankaya dahi ödediğim faizi hesaplasan çok büyük kara geçmiş oldum.

Soru: Kiralara yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacağı açıklandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Mehmet Özcan: Bu konuya kiracı tarafından baktığın zaman olumlu bir şey ama ev sahipleri açısından da baktığın zaman çok olumsuz bir şey. Bu konuya ben genel itibariyle kiracı tarafından bakmak istiyorum. O yüzden ben olumlu karşılıyorum çok güzel bir uygulama oldu. Yoksa insanlar asgari ücretle geçiniyor. Bin lira kira veriyordu. 2 bin, 3 bin lirayı nasıl ödesin? En azından yüzde 25 artarsa bir şekilde geçinebilir.

Harun Reşit Şahiner:

Soru: Eviniz kendinize mi ait yoksa kirada mı oturuyorsunuz?

Harun Reşit Şahiner: Ev kendime ait, ev sahibiyim.

Soru: Kiralara yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacağı açıklandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Harun Reşit Şahiner: Bunu iki taraflı düşünmek lazım. Hem kiracı hem ev sahibi. Ev sahibi açısından düşünürsek şuan Türkiye’de ki, mesela Yozgat çevresinde bir milyonun altında ev yok. Bir milyonluk evi de bin liraya kiraya vermek ev sahibi açısından mantıklı değil. Yani ev sahibinin haklı olduğu noktalar var. Ama Yozgat’ta veya Türkiye’de şuan ki durumda insanlar birbirinden örnek alarak ev fiyatlarını aşırı yükseltiyor. Bu yanlış. Kiracıyı da düşünmek lazım. Ama kiracılar açısından düşündüğünde bu uygulama oldukça iyi. Yani aşırı artmamak kaydıyla hem ev sahibini hem de kiracıyı devletin kollaması lazım. Yani sadece kiracı açısından bakmamak lazım. Ev sahibini de düşünmek lazım. Çünkü milyon değerindeki evlerde de çok ucuza, cüzi miktarlarda oturulması, karşı taraf için haksızlık olur. Ama kiracı açısından düşünürsek olumlu bir uygulama olarak görüyorum. Kendimde bir ev sahibiyim. Ben aşırı bir kira artışı yapmıyorum. Yozgat’ta aşırı artış yapan var mıdır bilmiyorum. Karşı tarafı da düşünmek lazım ama yüzde 25 ile devlet kendi koyduğu kuralları çiğnemiş gibi geliyor. Çünkü kanunda bu TÜFE artış oranı vardı. Onu kendisini çiğniyor. Ev sahibi açısından da haksızlık olduğunu düşünüyorum.

Mustafa Uyar:

Soru: Eviniz kendinize mi ait yoksa kirada mı oturuyorsunuz?

Mustafa Uyar: Kendimize ait.

Soru: Kiralara yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacağı açıklandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Mustafa Uyar: Çok doğru bir açıklama ve güzel düşünülmüş. Şuan insanlar çok zor geçiniyor. Alım gücü çok zayıfladı. Yüzde 25 normal. Ama kira artışını çok fazla yapanlar. İnsanlar zor geçiniyor, çoğunun işi yok. O yüzden güzel bir uygulama.

Erkan Çelik:

Soru: Eviniz kendinize mi ait yoksa kirada mı oturuyorsunuz?

Erkan Çelik: Kendimize ait.

Soru: Kiralara yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacağı açıklandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Erkan Çelik: Bence de doğru bir açıklama. Çünkü alım gücü düşük, vatandaş zorlanıyor. Kiralar zaten hat safhada. Evimiz olmasına rağmen, onların yerine kendimizi koyduğumuz zaman gerçekten zor bir durum. O yüzde doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Vatandaş bunu ne kadar uygular orası da muamma.

Hakkı Yalçın:

Soru: Eviniz kendinize mi ait yoksa kirada mı oturuyorsunuz?

Hakkı Yalçın: Evet, kendime ait evim. Kendi evimde oturuyorum.

Soru: Kiralara yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacağı açıklandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hakkı Yalçın: Bir taraftan devlet için çok iyi ama bir taraftan çok kötü diye düşünüyorum. Devlet biraz daha düşünüp daha makul bir şeyler bulabilirdi.

Süleyman Yurdagül:

Soru: Eviniz kendinize mi ait yoksa kirada mı oturuyorsunuz?

Süleyman Yurdagül: Kirada oturuyorum.

Soru: Kiralara yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacağı açıklandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Süleyman Yurdagül: Bana göre 25’de çok, 20’de çok. Birileri zengin olmuş, hala zengin edilmeye çalışılıyor. Genel olarak fiyatlar çok artmış durumda. Ev sahipleri de bunu bahane ediyor. Yani bu memlekette ezilen çoğunluk var. Ezilen her geçen gün ezilmeye devam ediyor. Bir avuç insan zengin olma peşinde. Buna ev sahipleri de dâhil. Dün 700 lira olan ev kirasına bugün bin 500 lira diyor. Yani vicdan, merhamet lazım.