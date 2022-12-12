SOKAK RÖPORTAJLARI

Yasin Bağcı



Muhabir: Üniversite de kampüs içinde sokak hayvanlarını besleyen öğretim görevlilerinin bu davranışları sizce nasıl, siz olsaydınız ne yapardınız?

Yasin Bağcı: Üniversite de sokak köpeklerinin beslenmesi bence gayet güzel bir şey. İnsanların bence hepsinin yapması gereken bir durum. Yazın hayvanlar bir şekilde kendilerini doyurabilir. Ama kışın hayvanlar yiyecek bulamıyor havalar soğuk kalacak yer bulamıyorlar. Bence gayet güzel bir durum dediğim gibi herkesin yapması gereken bir uygulama. Sokak hayvanlarını herkes beslemeli.

Samet Kanıtez



Muhabir: Üniversite de kampüs içinde sokak hayvanlarını besleyen öğretim görevlilerinin bu davranışları sizce nasıl, siz olsaydınız ne yapardınız?

Samet Kanıtez: Bence gayet güzel yapıyorlar. Keşke hepimiz de yapabilsek. Ama biz öğrenci olduğumuz için kendimizi zor doyuruyoruz. Yine de aldığımız şeylerden hayvanlara da vermeye çalışıyoruz.

Oğuzhan Yıldırım



Muhabir: Üniversite de kampüs içinde sokak hayvanlarını besleyen öğretim görevlilerinin bu davranışları sizce nasıl, siz olsaydınız ne yapardınız?

Oğuzhan Yıldırım: Güzel bir şey yapıyorlar fakat bazı öğrenci arkadaşlarımız korkuyorlar. Yine de hayvanları beslemek gerektiğini düşünüyorum.

Resul Yalnız



Muhabir: Üniversite de kampüs içinde sokak hayvanlarını besleyen öğretim görevlilerinin bu davranışları sizce nasıl, siz olsaydınız ne yapardınız?

Resul Yalnız: Bizde arkadaşlar ile birlikte yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Çünkü onlar da yemek yemeleri su içmeleri gerekiyor. Yaşam mücadelesi veriyorlar. Soğuk günler yaklaşıyor. O yüzden her ne olursa olsun en azından dışarıda bir yerlere yemek bırakalım bence. Tüm insanların yapması gereken bir durum.

Songül Çitçi



Muhabir: Üniversite de kampüs içinde sokak hayvanlarını besleyen öğretim görevlilerinin bu davranışları sizce nasıl, siz olsaydınız ne yapardınız?

Songül Çitçi: Bence biraz daha üstünde durulabilir sokak hayvanlarının. Onları çok seviyoruz, elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Bence biraz daha ilgilenilebilir. Ben olsaydım onlara yiyecek konusunda yardımcı olmayı düşünürdüm.

Mehmet Kılıç



Muhabir: Üniversite de kampüs içinde sokak hayvanlarını besleyen öğretim görevlilerinin bu davranışları sizce nasıl, siz olsaydınız ne yapardınız?

Mehmet Kılıç: Çok iyi bir davranış. Önümüz zaten kış sokak hayvanlarının beslenmesi lazım. Bence gayet iyi bir davranış. Ben olsam bende aynı davranışı sergilerdim.

Polat Yılmazcan



Muhabir: Üniversite de kampüs içinde sokak hayvanlarını besleyen öğretim görevlilerinin bu davranışları sizce nasıl, siz olsaydınız ne yapardınız?

Polat Yılmazcan: Bence gayet iyi bir davranış. Toplumumuz için örnek gösterilebilecek iyi bir davranış bence. Herkesin bence biraz daha fazla üstüne düşülmesi gereken bir konu. Bence gayet güzel. Daha fazla eğitim verilebilir bu konu hakkında. Hayvanlar da bir can taşıyor insanların bilgilenmesi gerekiyor bu konu hakkında. Herkesin bence sokak hayvanlarını beslemesi gerektiğini düşünüyorum.

Halil Aksoy



Muhabir: Üniversite de kampüs içinde sokak hayvanlarını besleyen öğretim görevlilerinin bu davranışları sizce nasıl, siz olsaydınız ne yapardınız?

Halil Aksoy: Bence bu yaptıkları davranış gayet güzel bir davranış. Çünkü son zamanlarda özellikle bizim ülkemizde sokak hayvanlarına karşı yapılan hareketler, sergilenen davranışlar gerçekten acımasızca. Buna rağmen hala duyarlı insanların olması beni mutlu ediyor ve bu şekilde davranışlarının olması da bizim toplumumuz adına örnek olan birer davranışlar. Ben olsam yardımdan ziyade toplumumuz bilgilendirebilmek için bir şeyler yaparım. Gençleri bilgilendirmek, toplumu bilgilendirmek isterdim. İlk başta sokak hayvanlarına karşı olan önyargıyı bitirmeyi düşünüyorum.