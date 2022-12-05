SOKAK RÖPORTAJLARI

ENGİN SARIKAYA



Muhabir: Asgari ücrete zam konusu bu ay ele alınacak toplantıda sizce ücret ne olur? Durum nasıl olur?

Engin Sarıkaya: Şahsen 7-8 bin olmasını ben istiyorum çünkü gerçekten gerekli olduğunu düşünüyorum. Zaten her şey pahalandı malumunuz. 7-8 bin olursa en azından insanlar bir nebze de olsa rahatlayacağını düşünüyorum.

KAAN ÜNAL



Muhabir: Asgari ücrete zam konusu bu ay ele alınacak toplantıda sizce ücret ne olur? Durum nasıl olur?

Kaan Ünal: Seçim yaklaştığı için büyük ihtimalle büyük bir zam gelecek. Büyük ihtimalle 7-8 bin lira arasında bir zam yapılacak. Bu ekonomiye göre halkı biraz daha rahatlatacağını düşünüyorum.

MUZAFFER BOCUT



Muhabir: Asgari ücrete zam konusu bu ay ele alınacak toplantıda sizce ücret ne olur? Durum nasıl olur?

Muzaffer Bocut: Şahsen asgari ücret 8 bin lira civarında olma olasılığı yüksek. Çünkü insanların ihtiyaçları, gereksinimleri şuan ki ekonomiye göre aldıkları ücretler yeterli olmuyor. En azından ücretler biraz daha yükselirse insanlar rahatlayabilir. Fakat şöyle bir durum da var insanların maaşları yükseldiğinde alım güçleri artmayacak, insanların maaşları yükseldikçe aldıkları ürünlerin de fiyatları yükselecek.

YUSUF KARACA



Muhabir: Asgari ücrete zam konusu bu ay ele alınacak toplantıda sizce ücret ne olur? Durum nasıl olur?

Yusuf Karaca: 7-8 bin lira olacağını düşünüyorum. Taş çatlasın 8 bin 500 lira olur. Çünkü şuan büyük bir seçim yaklaşıyor. Erken seçim olacak mı olmayacak mı o tartışılıyor şuanda. Büyük ihtimalle tek bir karar ile asgari ücretin arttığını düşünüyorum. Belki de toplantı yok bilmiyoruz. Çünkü seçim yaklaşıyor. Asgari ücret arttığı zamanda da diğer ürünlerin de fiyatları artacak ve yine aynı döngüye devam edeceğiz.

OĞUZ SARIKAYA



Muhabir: Asgari ücrete zam konusu bu ay ele alınacak toplantıda sizce ücret ne olur? Durum nasıl olur?

Oğuz Sarıkaya: Bence asgari ücret 7 bin 500 lira civarında olur. Hayat pahalı insanların ihtiyaçları giderilemiyor aldıkları ücretler karşısında. En azından insanlara bir nebze iyi olması için asgari ücretin en azından 7-8 bin lira civarında olması gerekiyor.

HİDAYET KUTLUCA



Muhabir: Asgari ücrete zam konusu bu ay ele alınacak toplantıda sizce ücret ne olur? Durum nasıl olur?

Hidayet Kutluca: Bence asgari ücrete yüzde 50 olarak zam yapılır. İyi de olur çünkü insanların durumları belli imkânları belli. İnsanlar artık gereksinimlerini bile zar zor karşılayabiliyorlar hatta büyük bir çoğunluğu karşılayamıyor. O yüzden gelecek zam insanları daha da rahatlatacağını düşünüyorum.

HACI OSMAN SOLMAZ



Muhabir: Asgari ücrete zam konusu bu ay ele alınacak toplantıda sizce ücret ne olur? Durum nasıl olur?

Hacı Osman Solmaz: Ülke gerçekleri neyi götürüyorsa o olur. Ne çok yukarı ne de çok aşağı. Ekonomi belli, ekonomik düzen belli, ekonomik gidişat belli. Ona göre bir düzen çıkacağını düşünüyorum.

MUSTAFA GÖKBERK



Muhabir: Asgari ücrete zam konusu bu ay ele alınacak toplantıda sizce ücret ne olur? Durum nasıl olur?

Mustafa Gökberk: Asgari ücret şuanda 8 bin 250 lira olması lazım. Çünkü vatandaşlar şuanda sıkıntı çekiyorlar. En azından vatandaşları bir nebze de olsa rahatlatması ve işlerini kolaylaştırması bakımından güzel olur.

