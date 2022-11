SOKAK RÖPORTAJLARI

BAYRAM GÜNEŞ



Muhabir: Geçmişe dair özlediğiniz neler var?

BAYRAM GÜNEŞ: Eskiden olduğu gibi sevgi, saygı, hürmet. Şimdi bunlar hiç yok.

Muhabir: Günümüzde nelerin olmasını isterdiniz?

BAYRAM GÜNEŞ: Okumak isterdim. Şuan da geçtiği için bizden artık çocuklarımızı okutmayı istiyoruz.

BEKİR BATUR



Muhabir: Geçmişe dair özlediğiniz neler var?

BEKİR BATUR: Sevgi, saygı ve eskiden olan her şey özleniyor.

Muhabir: Günümüzde nelerin olmasını isterdiniz?

BEKİR BATUR: Ortalığın düzenli, huzurlu ve mutlu olmasını isterim. Artık böyle şeyler hiç kalmadı.

SİNAN EĞİLMEZ



Muhabir: Geçmişe dair özlediğiniz neler var?

SİNAN EĞİLMEZ: Eski ortamlar, iş ortamımız, eski aile ortamı. Geçmişe dair birçok şeyi özleme başladık. Ekonominin durumu, geçmişte ki hayatımızı öğrenmeye başladık. Geçmişe dair birçok şeyi özlüyoruz.

Muhabir: Günümüzde nelerin olmasını isterdiniz?

SİNAN EĞİLMEZ: Günümüzde her şeyin daha kolay olmasını istiyoruz. Tabi kolaydan kastımız ekonomimiz olsun, ortamlarımız olsun yani birçok şeyin daha elverişli olmasını istiyoruz. Günümüzde ki imkânların daha elverişli olmasını istiyoruz. İş ortamımızın, aile ortamımızın daha güvenli olmasını itiyoruz.

MUHSİN ŞAHİN



Muhabir: Geçmişe dair özlediğiniz neler var?

MUHSİN ŞAHİN: Geçmişe dair özlediğimiz hemen hemen hiçbir şey kalmadı. Her şeyi yaşıyoruz. Günümüzde olan her şey yaşanıyor, yaşanan şeyler de güzel.

Muhabir: Günümüzde nelerin olmasını isterdiniz?

MUHSİN ŞAHİN: Günümüzde olması gereken teknolojik olsun yaşam şartlarında ki her şey şuan uygun. Yaşıyoruz yani şuan ki yaşamdan memnunuz. Gidişattan memnunuz, ülke ekonomisinden memnunuz, yaşamdan memnunuz gidilen yol güzel bir yol.

FERDİ ŞENYÜREK



Muhabir: Geçmişe dair özlediğiniz neler var?

FERDİ ŞENYÜREK: Aslında güzel şeyler var saygı gibi, arkadaşlık gibi. Şuan günümüzde tabi ki arkadaşlıklar güzel ama eskiye nazaran daha dostluklar samimi değil. Elbette çağımıza göre biraz daha iyi düşüncesindeyim.

Muhabir: Günümüzde nelerin olmasını isterdiniz?

FERDİ ŞENYÜREK: Günümüzde yaşadığımız şeyler aslında teknoloji çağı olarak aslında güzel şeyler yaşıyoruz. Her şeye ulaşabiliriz imkânımız çok. Ulaşmak isteyen kişi her şeye ulaşabiliyor.

RECEP AVCI



Muhabir: Geçmişe dair özlediğiniz neler var?

RECEP AVCI: Eski durumlarımız bence daha iyiydi. Ekonomik olsun, aile olsun, insanların birbirlerine saygısı, sevgisi olsun eskiler daha iyiydi. Şimdiki nesle bakıyorum hiç saygı, sevgi diyen yok herkes birbirlerine çok farklı bakıyor.

Muhabir: Günümüzde nelerin olmasını isterdiniz?

RECEP AVCI: Eskilerin daha çok olmasını isterdim. Ekonomik olsun falan insanların alım güçleri yok. Çoğu kişi tezgâhlara bakıp çıkıyor. Eskiden her şey daha güzeldi.

ÇELEBİ BARAN



Muhabir: Geçmişe dair özlediğiniz neler var?

ÇELEBİ BARAN: Geçmişe dair özlediğim şeyler çocukluğumda arkadaşlarımla oynadığım oyunlar, kimsenin karışmadığı, bir derdimin olmadığı zamanlar. Bundan başka insan neyi özleyebilir ki.

Muhabir: Günümüzde nelerin olmasını isterdiniz?

ÇELEBİ BARAN: Düzenli bir işimin olmasını isterdim. Artık herkesin kaygısı olan bir durum bu. Düzenli bir işimin olmasını gerçekten isterdim.

HALİT ÇİFTÇİ



Muhabir: Geçmişe dair özlediğiniz neler var?

HALİT ÇİFTÇİ: Geçmişe dair özlediğim çocukluğum var, muhabbetler var, eski ortamlar var. Eskiden her şey çok güzeldi.

Muhabir: Günümüzde nelerin olmasını isterdiniz?

HALİT ÇİFTÇİ: Samimiyeti isterdim, eski arkadaşlıkları, dostlukları isterdim. Günümüzde eski ortamlar da yok artık eski ortamların da olmasını çok isterdim. Şimdi herkes kendi işinde gücünde kimseyi bulamıyor insan.