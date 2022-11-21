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Yozgat
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SOKAK RÖPORTAJLARI

İleri Gazetesi olarak bu hafta ki sokak röportajlarımızda vatandaşlara “Yozgat’ın en önemli sorunu sizce nedir?” sorusunu yönelttik. İnsanların bir kısmı araç park yerlerinin az olduğu ve sıkıntı çektiklerini belirtirken bir kısmı ise işsizliğin ve fabrika kurulmasının gerektiğini ifade etti.

21 Kasım 2022 Pazartesi 02:11
SOKAK RÖPORTAJLARI

Satılmış Doğan


Muhabir: Sizce Yozgat’ın en önemli sorunu nedir?
Satılmış Doğan: Yozgat’ın öncelikli sorunu arabalar için park alanları yok denecek kadar az. İkincisi ise iş sahası hiç yok insanlar çok sıkıntı çekiyorlar.

Yunus Üstüntaş


Muhabir: Sizce Yozgat’ın en önemli sorunu nedir?
Yunus Üstüntaş: Öncelikli olarak sıkıntısı kanalizasyondur. Derinden yapıldığı takdirde şehirde pislik olmaz herkesin rahat ve temiz bir alanı olur.

Fikret Erdoğan


Muhabir: Sizce Yozgat’ın en önemli sorunu nedir?
Fikret Erdoğan: Arabamı çekecek yer bulamıyorum. Köylüyüm köyden geldiğimde arabamı çekecek hiçbir yer bulamıyorum. Uzağa çeksem yaşlandım yaşlı olduğum için yürüyemiyorum. En büyük sıkıntısı bence bu.

Sadık Şentürk


Muhabir: Sizce Yozgat’ın en önemli sorunu nedir?
Sadık Şentürk: Fabrikası yok, sanayisi yok, baca tütmedik memleketin sonu hüsran. Olmazsa ne olacak gençler gidecek. Gençler gidiyor Ankara, İstanbul her tarafa gidiyor. Bura kime kalıyor kimseye. İki tane emekliye kalıyor.

Hüseyin Akgül


Muhabir: Sizce Yozgat’ın en önemli sorunu nedir?
Hüseyin Akgül: En önemli sorun işsizlik. Vatandaş işsiz sıkıntı çekiyor. 

Süleyman Demir


Muhabir: Sizce Yozgat’ın en önemli sorunu nedir?
Süleyman Demir: Yozgat’ın önemli sorunu işsizlik. Herhangi bir fabrikamız yok. Fabrikamız da önceden vardı ama kapandı. En önemli sorunu işsizlik.

Fırat Arslan


Muhabir: Sizce Yozgat’ın en önemli sorunu nedir?
Fırat Arslan: Yozgat’ın en önemli sorunu yollardan, sudan ve araç park alanlarından çok sıkıntı çekiyor vatandaşlar.

Abdullah Baran


Muhabir: Sizce Yozgat’ın en önemli sorunu nedir?
Abdullah Baran: Yozgat’ın en önemli sorunu fabrika. Fabrikamız yok. İşsizlik çok fazla. Vatandaşların işi yok sıkıntı çekiyor. Hiç yoktan bir fabrika olsa oraya insanlar girse çalışsa evlerine yemek götürürler rahat ederler. En önemli sorunu bence işsizlik.

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