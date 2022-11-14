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SOKAK RÖPORTAJLARI

İleri Gazetesi olarak haftalık sokak röportajlarımızda vatandaşlara “Aracınız var mı? Aracınızı kışa hazırladınız mı?” sorusunu yönelttik. Vatandaşların cevabı ise kışa hazır olduklarını ve sadece kışı beklediklerini söylediler.

14 Kasım 2022 Pazartesi 02:11
SOKAK RÖPORTAJLARI

Abdullah Erkul


Muhabir: Arabanız var mı?
Abdullah Erkul: Evet var.
Muhabir: Aracınızı kışa hazırladınız mı neler yaptınız?
Abdullah Erkul: Hazırladım. Yağını değiştirdim, filtresini değiştirdim, lastiklerini değiştirdim her şey tamamlandı kışa hazır.

Halil Akdoğan


Muhabir: Arabanız var mı?
Halil Akdoğan: Evet var.
Muhabir: Aracınızı kışa hazırladınız mı neler yaptınız?
Halil Akdoğan: Hazırlık yaptık. Yağını değiştirdim, suyuna antifriz koydum, lastikleri değiştirdim hazırlıklar tamam.

İhsan Eraslan


Muhabir: Arabanız var mı?
İhsan Eraslan: Var.
Muhabir: Aracınızı kışa hazırladınız mı neler yaptınız?
İhsan Eraslan: Lastiklerini değiştirdim, motorun yağını değiştirdim, antifriz değiştirdim, zincirini ayarladım. Kışa hazır aracım.

Yusuf Çelik


Muhabir: Arabanız var mı?
Yusuf Çelik: Evet var.
Muhabir: Aracınızı kışa hazırladınız mı neler yaptınız?
Yusuf Çelik: Sadece lastiğini ve yağlarını değiştirdim başka bir şey yapmadım. Kış bakımı bu kadar.

Muhsin Erdoğan


Muhabir: Arabanız var mı?
Muhsin Erdoğan: Evet var.
Muhabir: Aracınızı kışa hazırladınız mı neler yaptınız?
Muhsin Erdoğan: Eksikleri var onları tamamlayacağız. Zamanı var diye daha yapmadık ama zaman geldiği zaman hepsini yaptıracağız. Yağını, lastiklerini, sigortasını, muayenesini falan hepsini tamamlayacağız. Yani eksik olan iki şey var burada. Sigortası ve muayenesi onları da yaptıktan sonra kışa hazır olacağız ilerleyen zamanlarda.

Selahattin Ekinci


Muhabir: Arabanız var mı?
Selahattin Ekinci: Var.
Muhabir: Aracınızı kışa hazırladınız mı neler yaptınız?
Selahattin Ekinci: Arabamızı kışa hazırladık. Muayenesini, sigortasını, antifrizini, gaz deposuna baktırdım hepsini yaptırdım. Şuan kışa hazırım istediğim gibi arabama biniyorum gidiyorum. Kış hazırlığı tamam.

Mehmet Arıcı


Muhabir: Arabanız var mı?
Mehmet Arıcı: Arabam var.
Muhabir: Aracınızı kışa hazırladınız mı neler yaptınız?
Mehmet Arıcı: Bu konuda servisimizin önerilerine göre hareket ediyoruz. Tabi ki en önemli olan kış lastiklerini taktırdım. Dediğim gibi servisimizin yönlendirmesi ile hareket ediyorum. Hazırlıklarım bu şekilde.

Süleyman Yalçın


Muhabir: Arabanız var mı?
Süleyman Yalçın: Evet var.
Muhabir: Aracınızı kışa hazırladınız mı neler yaptınız?
Süleyman Yalçın: Sadece antifrizini koyabildik başka bir şey yapamadık. Çünkü şuan ki durumlara bakarak arabamı satmam gerekiyor. Bu yüzden de aracımı satılığa koydum. O yüzden pek bir kış hazırlığı yapmadım.

Son Güncelleme: 14.11.2022 13:26
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