SOKAK RÖPORTAJLARI

Furkan Ayhan



Muhabir: Yurtta barınma sıkıntısı çekiyor musunuz?

Furkan Ayhan: Şu anlık hayır.

Muhabir: Yurtta barınırken daha rahat etmeniz için sizce neler gerekli?

Furkan Ayhan: Yurtta barınmak için aslında diğer öğrencilere biraz daha kontenjan olabilirdi. Öğrencilerin barınma sıkıntısı yok ama bence sosyal faaliyet bakımından bir şeylerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin sporcu arkadaşlarımız için aktiviteler veya çalışmalar olabilir.

Engin Sarıkaya



Muhabir: Yurtta barınma sıkıntısı çekiyor musunuz?

Engin Sarıkaya: Hayır çekmiyorum.

Muhabir: Yurtta barınırken daha rahat etmeniz için sizce neler gerekli?

Engin Sarıkaya: Aslında bir şeyin gerekli olduğunu düşünmüyorum yurdumdan memnunum. Ama temizlik iyi olsa bence daha iyi olur gibi geliyor. Çünkü bizim tuvaletlerimiz falan ortak. Daha çok temizliğe önem verilirse daha iyi olacağını düşünüyorum.

Muzaffer Bocut



Muhabir: Yurtta barınma sıkıntısı çekiyor musunuz?

Muzaffer Bocut: Hayır çekmiyorum.

Muhabir: Yurtta barınırken daha rahat etmeniz için sizce neler gerekli?

Muzaffer Bocut: Yemekhanede ki eski sistemin geri gelmesini isteriz. Çünkü daha çok seçeneğimiz vardı ama bu sefer kısıtlanmış gibi hissediyoruz. Doğru düzgün yemek yiyemiyoruz ve kahvaltı yapamıyoruz. O yüzden keşke yemek sistemi eskiye dönse. Bir de bir odanın içinde bir tane tuvalet değil de iki tane tuvalet olsaydı güzel olurdu. Çünkü arkadaşlarımızı beklemekten yorulduk.

Yusuf Emir Karaca



Muhabir: Yurtta barınma sıkıntısı çekiyor musunuz?

Yusuf Emir Karaca: Hayır yok.

Muhabir: Yurtta barınırken daha rahat etmeniz için sizce neler gerekli?

Yusuf Emir Karaca: Benim yurdumla alakalı barınma sıkıntım yok. Yemekler konusu da tam hakim değilim şuan birinci sınıfım eski sistemi bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Ama fiyatları artırılmasın yemeklerin. Sadece tek sıkıntım okul ile yurdum arasında çok mesafe var. 15-20 Dakika yürümek zorunda kalıyorum. Erken kalkmak zorunda kalıyorum. Keşke okulun yakınlarına yapsalardı yurtları çok daha güzel olurdu.

Kaan Ünal



Muhabir: Yurtta barınma sıkıntısı çekiyor musunuz?

Kaan Ünal: Hayır çekmiyorum. Sadece saat olarak sıkıntı çekiyorum başka bir sıkıntı yok.

Muhabir: Yurtta barınırken daha rahat etmeniz için sizce neler gerekli?

Kaan Ünal: Sadece yemekhane sistemi eski sisteme dönse daha güzel olur. Kendi belirlediklerini sunuyorlar. Bazılarını beğenmiyoruz yemiyoruz. Eski sistem olursa istediğimizi alırız yeriz.

Tolga Çolak



Muhabir: Yurtta barınma sıkıntısı çekiyor musunuz?

Tolga Çolak: Öyle bir sıkıntı yaşamadık. Daha çok müdürlerimiz bize her konuda yardımcı olmakta.

Muhabir: Yurtta barınırken daha rahat etmeniz için sizce neler gerekli?

Tolga Çolak: Bana göre odaların büyük olması gerekli ya da oda içinde kişi sayısının düşürülmesi olabilir. Eğitimler konusunda olsun ellerinden geleni yapıyorlar. Yani bir sorun olsa öğrenci işleri yerine müdürümüze gidip, bildirdiğimizde bizi suiistimal etmeden yardımcı olmaya çalışıyorlar.

Salih Toprak



Muhabir: Yurtta barınma sıkıntısı çekiyor musunuz?

Salih Toprak: Öyle bir sorun ile karşılaşmadım.

Muhabir: Yurtta barınırken daha rahat etmeniz için sizce neler gerekli?

Salih Toprak: Birçok aktivite yapıyoruz. Bu hafta satranç yarışması yaptık. Temizlik konusunda biraz daha önem gösterebilirler. Birde odamızda kişi sayısı azalabilir. Diğer açılardan sıkıntı çekmemekteyim. Haftada bir gün dönerde çıksa çok güzel olur. Beni mutlu eden şeylerden biri döner olduğu için çıksa, daha rahat ederim.

Yakup Baştuğ



Muhabir: Yurtta barınma sıkıntısı çekiyor musunuz?

Yakup Baştuğ: Evet oda da 6 kişi kalıyoruz. Odamız zaten küçük. Kalabalık olduğumuz için odaya sığmıyoruz.

Muhabir: Yurtta barınırken daha rahat etmeniz için sizce neler gerekli?

Yakup Baştuğ: Yurdumuzun yüzme havuzu yok. Olsa en azıdan etkinlik olarak iyi olurdu.