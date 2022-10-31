SOKAK RÖPORTAJLARI

Kaan Ünal



Muhabir: Yozgat’ta soğuk havalarda neler yapıyorsunuz?

Kaan Ünal: Kafelere gidiyoruz. Kafelerden başka yapabileceğimiz pek bir aktivite yok zaten. Yozgat’ta da aktiviteler çok fazlasıyla kısıtlı. Ya arkadaşlarımızla yurtta zaman geçiriyoruz ya da kafeye gidip okey oynuyoruz çay, kahve içiyoruz.

Muzaffer Bocut



Muhabir: Yozgat’ta soğuk havalarda neler yapıyorsunuz?

Muzaffer Bocut: Arkadaşlarımızla beraber sıcak olan ortamlara girmeyi tercih ediyoruz çünkü soğukta durulmuyor. Mesela otobüs duraklarına gittiğimizde durakların içine falan giriyoruz. Kat kat giyinmeye çalışıyoruz ama Yozgat’ın havası belli olmuyor öğlen çok sıcak oluyor akşam çok buz kesiyor. O yüzden kafelerden çıkamıyoruz. Kapalı alanları daha çok tercih ediyoruz çünkü dışarıda gezemiyoruz özellikle akşamları geceleri. Ama sıkıntı yok Yozgat güzel.

Yusuf Emir Karaca



Muhabir: Yozgat’ta soğuk havalarda neler yapıyorsunuz?

Yusuf Emir Karaca: Sabahları mesela sıcak olurken bazen soğuk oluyor. Çok değişkenlik gösteriyor okula giderken çok apayrı bir şekilde kalktığımız anda vücudumuz sıcak olduğu zaman dışarı çıktığımız zaman titreme geliyor. Ama bazı zamanlar sıcak oluyor fakat geceye doğru her zaman soğuk değişmiyor. Bu sefer otobüslere falan binmemiz gerektiği zaman ayakta çok kişi olduğu zaman bu sefer herkes binmeye çalışıyor ve içeride boğuluyoruz. Camları açtığımız zamanda da içerisi çok soğuk oluyor. Hem üşüyoruz hem nefes alamıyoruz. Ama Yozgat güzel gerçekten bazı şeyler değiştiği zaman hiçbir sıkıntısı yok.

Durak Demir



Muhabir: Yozgat’ta soğuk havalarda neler yapıyorsunuz?

Durak Demir: Evden camiye camiden eve, çarşıya inip çıkıyoruz. Soğuk günlerde genelde evde oturuyoruz.

Oğuz Duygu



Muhabir: Yozgat’ta soğuk havalarda neler yapıyorsunuz?

Oğuz Duygu: Çocukları aldım parka getirdim. Biraz da dolaşırız Yozgat’ta başka bir şey yok ardından da eve doğru geçeriz.

Ahmet Sevindi



Muhabir: Yozgat’ta soğuk havalarda neler yapıyorsunuz?

Ahmet Sevindi: Daha tam soğuk olmuş değil güzel güneş var. Arkadaşlarla çay bahçesinde çay içiyoruz genelde.

Tarık Buğra Avşar



Muhabir: Yozgat’ta soğuk havalarda neler yapıyorsunuz?

Tarık Buğra Avşar: Genellikle çay bahçesinde vakit geçiriyorum, eve gidiyorum, kitap okuyorum, arkadaşlarım ile görüşüyorum. Pek bir şey yapmıyorum.

Mustafa Aladaş



Muhabir: Yozgat’ta soğuk havalarda neler yapıyorsunuz?

Mustafa Aladaş: Soğuk günlerde kar yağarsa evdeyiz, kar yağmazsa iyi kötü dışarıya çıkıyorum geziyorum. Burada da çay içmeye geldim şuan emeklilik ile geçiyor zaman.