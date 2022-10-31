Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 6
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.878,98
ALTIN
984,40
DOLAR
18,65
STERLİN
21,64
EURO
18,56

SOKAK RÖPORTAJLARI

İleri Gazetesi olarak haftalık sokak röportajlarımızda halka yönelttiğimiz “Soğuk havalarda Yozgat’ta neler yapıyorsunuz” sorusuna halkın bir kısmı kapalı alanları tercih ederken bir kısmı ise evde oturduklarını ve arkadaşları ile vakit geçirdiklerini belirtti.

31 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
SOKAK RÖPORTAJLARI

Kaan Ünal


Muhabir: Yozgat’ta soğuk havalarda neler yapıyorsunuz?
Kaan Ünal: Kafelere gidiyoruz. Kafelerden başka yapabileceğimiz pek bir aktivite yok zaten. Yozgat’ta da aktiviteler çok fazlasıyla kısıtlı. Ya arkadaşlarımızla yurtta zaman geçiriyoruz ya da kafeye gidip okey oynuyoruz çay, kahve içiyoruz.

Muzaffer Bocut


Muhabir: Yozgat’ta soğuk havalarda neler yapıyorsunuz?
Muzaffer Bocut: Arkadaşlarımızla beraber sıcak olan ortamlara girmeyi tercih ediyoruz çünkü soğukta durulmuyor. Mesela otobüs duraklarına gittiğimizde durakların içine falan giriyoruz. Kat kat giyinmeye çalışıyoruz ama Yozgat’ın havası belli olmuyor öğlen çok sıcak oluyor akşam çok buz kesiyor. O yüzden kafelerden çıkamıyoruz. Kapalı alanları daha çok tercih ediyoruz çünkü dışarıda gezemiyoruz özellikle akşamları geceleri. Ama sıkıntı yok Yozgat güzel.

Yusuf Emir Karaca


Muhabir: Yozgat’ta soğuk havalarda neler yapıyorsunuz?
Yusuf Emir Karaca: Sabahları mesela sıcak olurken bazen soğuk oluyor. Çok değişkenlik gösteriyor okula giderken çok apayrı bir şekilde kalktığımız anda vücudumuz sıcak olduğu zaman dışarı çıktığımız zaman titreme geliyor. Ama bazı zamanlar sıcak oluyor fakat geceye doğru her zaman soğuk değişmiyor. Bu sefer otobüslere falan binmemiz gerektiği zaman ayakta çok kişi olduğu zaman bu sefer herkes binmeye çalışıyor ve içeride boğuluyoruz. Camları açtığımız zamanda da içerisi çok soğuk oluyor. Hem üşüyoruz hem nefes alamıyoruz. Ama Yozgat güzel gerçekten bazı şeyler değiştiği zaman hiçbir sıkıntısı yok.

Durak Demir


Muhabir: Yozgat’ta soğuk havalarda neler yapıyorsunuz?
Durak Demir: Evden camiye camiden eve, çarşıya inip çıkıyoruz. Soğuk günlerde genelde evde oturuyoruz.

Oğuz Duygu


Muhabir: Yozgat’ta soğuk havalarda neler yapıyorsunuz?
Oğuz Duygu: Çocukları aldım parka getirdim. Biraz da dolaşırız Yozgat’ta başka bir şey yok ardından da eve doğru geçeriz.

Ahmet Sevindi


Muhabir: Yozgat’ta soğuk havalarda neler yapıyorsunuz?
Ahmet Sevindi: Daha tam soğuk olmuş değil güzel güneş var. Arkadaşlarla çay bahçesinde çay içiyoruz genelde.

Tarık Buğra Avşar


Muhabir: Yozgat’ta soğuk havalarda neler yapıyorsunuz?
Tarık Buğra Avşar: Genellikle çay bahçesinde vakit geçiriyorum, eve gidiyorum, kitap okuyorum, arkadaşlarım ile görüşüyorum. Pek bir şey yapmıyorum.

Mustafa Aladaş


Muhabir: Yozgat’ta soğuk havalarda neler yapıyorsunuz?
Mustafa Aladaş: Soğuk günlerde kar yağarsa evdeyiz, kar yağmazsa iyi kötü dışarıya çıkıyorum geziyorum. Burada da çay içmeye geldim şuan emeklilik ile geçiyor zaman.

Anahtar Kelimeler:
SOKAK RÖPORTAJLARI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mağlubiyetle sonuçlandı
Mağlubiyetle sonuçlandı
Üstünlüğü kaybetmedi
Üstünlüğü kaybetmedi
Yozgatlılardan Yıldız’a ziyaret
Yozgatlılardan Yıldız’a ziyaret
Coşkuyla kutlandı
Coşkuyla kutlandı
Sorgun'da kutlama
Sorgun'da kutlama
HALKI AĞIRLADI
HALKI AĞIRLADI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim