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SOKAK RÖPORTAJLARI

Tütün mamullerine zam gelmesi üzerine vatandaşlarımıza İleri Gazetesi olarak “Tütün mamullerine gelen 2 liralık zam hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusunu yönelttik. Bazıları zamların çok saçma olduğunu belirtirken; bazıları ise ne kadar zam gelirse gelsin kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

17 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
SOKAK RÖPORTAJLARI

Muzaffer Bocut


Muhabir: Sigara kullanıyor musunuz?
Muzaffer Bocut: Hayır kullanmıyorum.
Muhabir: Tütün mamullerine gelen 2 liralık zam hakkında ne düşünüyorsunuz?
Muzaffer Bocut: Sigara kullanan arkadaşlarım var. Zaten öğrenci hayatı zar zor geçiniliyor. Bir de üstüne zam zam nereye kadar zam. Şimdi milletin derdi var sigaraya tutunuyorlar ben tutunmasam da. Herkesin derdi aynı olmayabiliyor o yüzden kötü yani öğrenciyi düşünmeleri lazım. Hep sürekli bıraktırma peşindeler ama öğrenciyi düşünmeleri lazım. Adamlar 20 lirada olsa alacaklar 5 lira olsa da alacaklar.

Engin Sarıkaya


Muhabir: Sigara kullanıyor musunuz?
Engin Sarıkaya: Evet kullanıyorum.
Muhabir: Tütün mamullerine gelen 2 liralık zam hakkında ne düşünüyorsunuz?
Engin Sarıkaya: Yine bir şey düşünmüyoruz sürekli geliyor. Ben geçen de röportaj vermiştim size. Orada da gelmişti. Şimdi de gelmiş. Gelsin yine alacağız. Alıyoruz içiyoruz.

Kaan Ünal


Muhabir: Sigara kullanıyor musunuz?
Kaan Ünal: Evet kullanıyorum.
Muhabir: Tütün mamullerine gelen 2 liralık zam hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kaan Ünal: Artık düşünecek bir şeyimiz yok, artık kaybedecek bir şeyimiz de kalmadı. Her seferinde iki iki gele gele zaten herhalde 50 liralık zam oldu. 100 lirada olsa içeceğiz sonuna kadar içeceğiz.

Zühtü Mert Yılmaz

Muhabir: Sigara kullanıyor musunuz?
Zühtü Mert Yılmaz: Evet kullanıyorum.
Muhabir: Tütün mamullerine gelen 2 liralık zam hakkında ne düşünüyorsunuz?
Zühtü Mert Yılmaz: Şöyle söyleyeyim, artık bulunduğumuz zamanda birçok şeye zam geliyor. İster istemez ufak veya daha da maliyetli olsa da her türlü zamma alıştığımız için pek bir şey ifade etmiyor artık. Bugün benim içtiğim sigara 32 lira olacak, 32 lira olduğunda ben yine içmeye devam edeceğim. 35 lira olduğunda da içmeye devam edeceğim. Çünkü keyfi bir şey bu. Keyif için olduğu için içiyorsan da parasını ödeyeceksin.

Samed Batuhan Karagöz


Muhabir: Sigara kullanıyor musunuz?
Samed Batuhan Karagöz: Evet kullanıyorum.
Muhabir: Tütün mamullerine gelen 2 liralık zam hakkında ne düşünüyorsunuz?
Samed Batuhan Karagöz: Bıraktırma amaçlı genel olarak ama şöyle bir şey var. Ben bir sigara bağımlısıyım. Günde 1-2 paket neredeyse bitiririm. Yalan yok ne kadar zam gelirse gelsin yine içeceğim. Artık ihtiyaç durumuna geldi. Yanlış bir şey zam yapmak bence.

Hidayet Ural


Muhabir: Sigara kullanıyor musunuz?
Hidayet Ural: Evet sigara kullanıyorum.
Muhabir: Tütün mamullerine gelen 2 liralık zam hakkında ne düşünüyorsunuz?
Hidayet Ural: Bu zammın doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Dünya devletlerine baktığımızda zamlar fazla gelmiyor tütün ürünlerine. Fakat Türkiye’de bu zamlar çok fahiş bir şekilde geliyor. Devletimiz düzenli olarak sigarayı bıraktırma amaçlı zam getiriyor. Sonuç olarak bizi asla yıldıramayacaklar.

İdil Santurkaya


Muhabir: Sigara kullanıyor musunuz?
İdil Santurkaya: Hayır kullanmıyorum.
Muhabir: Tütün mamullerine gelen 2 liralık zam hakkında ne düşünüyorsunuz?
İdil Santurkaya: Tavsiye etmiyorum. Bende pasif içiciliğe çok maruz kalıyorum ama kullananlar için isteyenler içebilir. Bu kadar zamma ben karşıyım. İnsanların idaresine bırakılması lazım.

Rabia Temel


Muhabir: Sigara kullanıyor musunuz?
Rabia Temel: Hayır kullanmıyorum.
Muhabir: Tütün mamullerine gelen 2 liralık zam hakkında ne düşünüyorsunuz?
Rabia Temel: Ben kullanmadığım halde üzülüyorum. Çünkü kullanan arkadaşlarım var ve bu zamlardan şikâyetçiler. Yani içmeseler daha iyi olur ama zammın olması da kötü oldu bence.

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SOKAK RÖPORTAJLARI
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