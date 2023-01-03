Sokak hayvanlarına hayat

Yozgat Bozok Üniversitesi Şefaatli Meslek Yüksek Okulu Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Topluluğu öğrencileri, soğuk havalarla birlikte yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarına kayıtsız kalmıyor. Özellikle karlı ve soğuk havalarda, ilçe dışındaki alanlarda yaşayan sokak hayvanlarının aç kalmalarını önlemek amacıyla okul yemekhanesinden artan yemekleri toplayıp poşetleyen öğrenciler, bu yemekleri hayvanların bulundukları noktalara bırakıyor. 2 yıldır soğuk kış günlerinde bu tür etkinliklere devam eden öğrenciler hem sokak canlarının yaşama tutunmalarına da katkı sağlıyorlar hem de yemek israfının önüne geçmiş oluyorlar.

Öğrenciler sokak hayvanlarının yanı sıra ilçe belediyesince kurulan barınaktaki hayvanların da yiyecek ihtiyaçlarını yemekhaneden artan yemekler ile sağlıyor.

“SOKAK CANLARINA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencilerinden Anıl Alpak sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını belirterek, “Yemekhaneden artan yemekleri biz sokak hayvanlarına yardım amaçlı israf olmaması için barınaklara ya da ilçenin belirli noktalarında beslenme odaklarımız var oraya bırakıyoruz. Bu zor günlerde sokak hayvanlarının yanındayız. Diğer vatandaşlarımızın da aynı şekilde sokak hayvanlarına sahip çıkmasını bekliyoruz.” dedi.

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğrencisi Muhammet Emin Erdoğan ise, “Soğuk kış günlerinde yemekhanemizde artan yemekleri ya da vatandaşlarımızın getirdiği yemekleri sokak hayvanlarımıza getiriyoruz. Kış mevsiminde hayvanlarımız yemek bulamıyor, suları da buz tutuyor. Sularını yeniliyoruz biz de onlara yemekhanemizde artan yemekleri getiriyoruz.” şeklinde konuştu.



“SOKAK HAYVANLARININ BESLENMESİNİ SAĞLIYORUZ”

Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencisi Samet Aygörmez de, “Yemekhaneden artan yemeklerin hepsini toplayıp gerek sokak hayvanlarına gerekse barınakta bulunan hayvanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Yemek hanemizde biriken ya da elimize ulaşan yemekler olduğu sürece bu faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. Yazın da bu etkinlikleri yapıyoruz ama kışın yiyecek bulmakta zorlandıkları için sokak hayvanlarına elimizden gelen her imkânı sağlıyoruz.” ifadelerine yer verdi.



“ETKİNLİĞİMİZ 2 YILDIR SÜRÜYOR”

Şefaatli Meslek Yüksek Okulu Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Topluğu Akademik Danışmanı Öğretim Üyesi Mertcan Arıtürk ise öğrencileriyle birlikte 2 yıldır sokak hayvanlarının beslenmelerine destek olduklarını söyleyerek, “Amacımız sokak hayvanlarının şehir dışındaki barınaklarda ve çeper alanlarda barınmalarını sağlayabilmek hem de yemek israfının önüne geçebilmekti. Biz Şefaatli Belediyemizce kurulan barınağımızı da destekliyoruz. Bununla birlikte şehrin birçok noktasına kurduğumuz yemek istasyonlarıyla hayvanlarımızın yaşamlarına devam etmelerini sağlıyoruz.

Böylesi bir projeyi yıllardır sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Öğrencilerimiz de bundan sonraki yaşamlarında bu bilinç ile hayatlarını devam ettirecekler. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Öğrencilerimiz tamamen gönüllü bir şeklide böylesi etkinliklerde yer alıyorlar ve bizleri de gururlandırıyorlar.” diye konuştu. »İHA