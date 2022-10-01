Sohbet toplantısı

Müftü Gülden, rehabilitasyon merkezi görevlilerinin yaptıkları hizmetin önemine değinerek; Allah katında insana yaraşır her işin zorluğu oranında kıymetli, sonuçlarının da ona göre değer ifade ettiğini vurguladı.

Gülden, “Bu merkezde sizlerin yürüttüğü görev de çok zor ve aynı zamanda bol sabır gerektirmektedir. Hizmet edilen kitlenin Allah Teâlâ’nın yaratılmışların en değerlisi olarak varlık sahnesine çıkardığı insan olduğunu vurgulayarak bilhassa bu kitle hayatını dezavantajlı olarak devam ettirmekte ve sizlerde onlara yardımcı olmaktasınız. Ye’se düşmüş bir insana umut olmak onun hayata tutunmasına katkı sağlamak insanlığı kurtarmak kadar değerlidir. Buradaki sabrınızı cennetle taçlandırmanızı tavsiye ediyorum “ ifadelerini kullandı.

Gülden, rehabilitasyon görevlilerine kolaylıklar dileyerek yaptıkları hizmetler için teşekkür etti.

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