Sofralarına misafir oldu

Vali Polat, Yozgat OSB'de faaliyet gösteren ve 16 kişiye istihdam sağlayan Uçarkid Oyuncak fabrikasında incelemede bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.

Vali Polat, "Ürettikçe büyüyen, büyüdükçe güçlenen Yozgat için yatırımcılarımızın her zaman yanındayız" dedi. Daha sonra Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Kahraman Çelik Sanayi fabrikasını ziyaret eden Polat, çalışanların sofrasına misafir oldu.

Teşvikleri, fırsatları ve Türkiye’nin dört bir yanına ulaşım kolaylığı ile üretim merkezine dönüşen Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Kahraman Çelik Sanayi fabrikasını ziyaret eden Vali Polat, fabrikayı gezerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Polat, 40 kişiye istihdam sağlayarak ürettikleri tarım makineleri ve yedek parçalarını, ülkemizin dört bir yanına gönderen Kahraman Çelik Sanayi fabrikası çalışanlarının sofrasına misafir oldu.

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