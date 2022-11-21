Şofben hırsızları tutuklandı

Edinilen bilgilere göre; Yozgat ili Sarıhacılı Bölgesinde bulunan TOKİ inşaatındaki teslime hazır 7 ayrı daire içerisinden 7 adet şofbenin faili meçhul şahıslarca 11 Kasım 2022 tarihinde anahtar uydurmak suretiyle çalınma olayının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü personelince yapılan titiz çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren şahısların H.B, M.İ, N.Ş, İ.K oldukları tespit edildi. Şahıslar 17 Kasım 2022 günü Yozgat’ta yakalandı.

Yapılan araştırmada Ankara ilinde kombi, şofben satışı yapan B.U isimli şahsa satıldığı tespit edilerek çalınan şofbenler Ankara da bulundu. Çalınan şofbenler sahiplerine teslim edilmek üzere ekiplerce muhafaza altına alındığı bildirildi.

Olayda yakalanan 4 şüpheli 18 Kasım 2022 günü Adli makamlara sevk edilerek çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerden N.Ş., M.İ. ve H.B. cezaevine teslim edilirken, İ.K. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

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