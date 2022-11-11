AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanları Yaşar Taşdemir ve Yerköy Gençlik Kolları İlçe Başkanı Osman Olcay Tug Uyar, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan ve Genel Başkan Yardımcısı Yusuf İbiş’i ziyaret ederek yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İl Gençlik Kolları Başkanları Yaşar Taşdemir konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkanı Sayın Eyüp Kadir İnan ve Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı, Hemşehrimiz Sayın Yusuf İbiş’i Yerköy Gençlik Kolları İlçe Başkanımız Osman Olcay Tug Uyar ile ziyarette bulunduk.

Bizler sizlerin öncülüğünde güçlüyüz. Ne mutlu ki bize rehberimiz sizler davamız hak yolu zaferimiz kutludur.” ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi