Siyasete ‘HAYIR’ dediler!

Yaklaşan genel seçimler öncesinde Yozgat’ın bugünkü gündemi 12 Kasım’da yapılacak olan Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri. Mevcut başkan ve başkan adayı Sinan Çelik ile başkan adayı Taylan Alakoç’un listelerinin yarışacağı seçimler öncesinde, her iki başkan adayının da meclis üyesi adayları arasında AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Partili isimlerin yer alması, TSO seçimlerine siyasetin taraf olup olmayacağı konusunun kamuoyunda konuşulmasına neden oldu.

İleri Gazetesi olarak okurlarımıza, esnafa, tüccara mikrofon uzattık ve “Sivil toplum kuruluşlarının seçimlerine siyasi partilerin müdahil olmasını doğru buluyor musunuz? Yaklaşan Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri için de aynı düşünceye sahip misiniz?” sorularını yönelttik.

SİYASET KARIŞMAMALI!

Muhabirlerimiz bu soruları yönelttikleri okurlarımızdan, esnaf ve tüccarların neredeyse tamamından “STK seçimlerine siyaset karışmamalı” cevabını aldılar. Muhabirlerimize konuşan Yozgatlılardan büyük çoğunluğu siyasetin STK seçimlerine müdahil olmasının yanlış olduğunu beyan ettiler.

TİCARETTE SİYASET OLUR MU?

“Ticarette siyaset olmaz” diyen esnaf ve tüccarlar. Bu tür seçimlere siyasi partilerin taraf olmasının yanlış olacağını düşündüklerini ve Yozgat gibi herkesin birbirini tanıdığı bir şehirde siyasi kutuplaşmaların ilerde daha büyük sorunlara yol açacağını ifade ettiler. Meslek odalarında her türlü siyasi düşünceye sahip üyelerin bulunduğunu dile getiren esnaflar ve tüccarlar, STK seçimleri yerine, siyasi partilerin bu ekonomik dar boğaza çözüm bulma yolunda çalışmalar yapması gerektiğini söylediler.

“TARAF DEĞİLİZ”

İleri Gazetesi olarak okurlarımıza, esnafa, tüccara yönelttiğimiz soru üzerine gelen “STK seçimlerine siyaset karışmamalı” cevabına istinaden siyasi parti temsilcilerinin de görüşlerini aldık.

AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti’nin temsilcileri ve yöneticileri, partilerinin TSO seçimlerinde bir taraf olmadığını, her iki adayın listesinde de partililerinin yer aldığını ve bu sebepten dolayı yapılacak oda seçimlerinde ortada durduklarını ifade ettiler.

»Haber Merkezi