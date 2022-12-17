Sıra gecesi etkinliği

Danışmanlığını Öğretim Görevlisi Emine Çiğdem Yeşil’in yürüttüğü Müzik ve Sanat Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe, akademik ve idari personel, Yerköy halkı ile çok sayıda öğrenci katıldı. »Haber Merkezi
17 Aralık 2022 Cumartesi 02:10
Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu’nda, Yozgat Bozok Üniversitesi Müzik ve Sanat Öğrenci Topluluğu tarafından “Sıra Gecesi” müzik etkinliği gerçekleştirildi.
Danışmanlığını Öğretim Görevlisi Emine Çiğdem Yeşil’in yürüttüğü Müzik ve Sanat Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe, akademik ve idari personel, Yerköy halkı ile çok sayıda öğrenci katıldı. »Haber Merkezi