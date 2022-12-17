Sıra gecesi etkinliği

Danışmanlığını Öğretim Görevlisi Emine Çiğdem Yeşil’in yürüttüğü Müzik ve Sanat Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe, akademik ve idari personel, Yerköy halkı ile çok sayıda öğrenci katıldı. »Haber Merkezi