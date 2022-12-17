Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.214,29
ALTIN
1.074,86
DOLAR
18,65
STERLİN
22,70
EURO
19,77

Sıra gecesi etkinliği

Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu’nda, Yozgat Bozok Üniversitesi Müzik ve Sanat Öğrenci Topluluğu tarafından “Sıra Gecesi” müzik etkinliği gerçekleştirildi. 

17 Aralık 2022 Cumartesi 02:10
Sıra gecesi etkinliği

Danışmanlığını Öğretim Görevlisi Emine Çiğdem Yeşil’in yürüttüğü Müzik ve Sanat Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe, akademik ve idari personel, Yerköy halkı ile çok sayıda öğrenci katıldı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Sıra Gecesi Etkinliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışmalar devam edecek
Çalışmalar devam edecek
Esnafa ziyaret
Esnafa ziyaret
Çalışmaları inceledi
Çalışmaları inceledi
Operasyon düzenlendi
Operasyon düzenlendi
Zehir taciri yakalandı
Zehir taciri yakalandı
Başkana ziyaret
Başkana ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim