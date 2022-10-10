Sınav telaşı

Kamu Personeli Seçme Sınavına giren adaylar sınav yerine geç kalmamak için sabah saatlerinde yola çıktı.

Birçok aday gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Yozgat - Kayseri üzerinde olan Yozgat Bozok Üniversitesi kampüslerinde sınava girecek olan adaylar, uzun kuyrukların oluştuğu yolda gergin anlar yaşadılar. Sınav heyecanı nedeniyle geç kalmamak için araçlardan inip üst geçit yolunu kullanan adaylarda oldu.

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