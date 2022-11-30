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Sınav hakkında konuştular

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Beyyurdu Şehit Ferhat Değerli İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. 

30 Kasım 2022 Çarşamba 02:11
Sınav hakkında konuştular

Akkan ziyarette Müzik Atölyesi, Drama Atölyesi, Kütüphane, Bilişim Sınıfı gibi okulun bölümlerini inceledi. 
Daha sonra öğretmenler ve 8. sınıf öğrencilerini ziyaret ederek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sürecinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 
Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Akkan, bu dönemdeki LGS'ye yönelik yapılan çalışmaların öneminden bahsetti. 
Bilinçli yapılan çalışmaların hedefe ulaşmadaki faydaları hakkında bilgi veren Akkan, LGS sınavına hazırlanan öğrencilere başarılar dilerken, tüm öğretmen ve idarecilere de çalışmalarından dolayı teşekkür etti. 
»Haber Merkezi
 

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Sınav Hakkında Konuştular
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