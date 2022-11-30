Sınav hakkında konuştular

Akkan ziyarette Müzik Atölyesi, Drama Atölyesi, Kütüphane, Bilişim Sınıfı gibi okulun bölümlerini inceledi.

Daha sonra öğretmenler ve 8. sınıf öğrencilerini ziyaret ederek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sürecinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Akkan, bu dönemdeki LGS'ye yönelik yapılan çalışmaların öneminden bahsetti.

Bilinçli yapılan çalışmaların hedefe ulaşmadaki faydaları hakkında bilgi veren Akkan, LGS sınavına hazırlanan öğrencilere başarılar dilerken, tüm öğretmen ve idarecilere de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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