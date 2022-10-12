İl Kadın Kolları Başkanı Şule Boztepe, yazılı yayınladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Birleşmiş Milletler tarafından 2012 yılında alınan kararla 11 Ekim ‘Dünya Kız Çocukları Günü’ olarak belirlenmiştir. Bugünün ilan edilme gerekçesi; kız çocuklarının temel haklara ilişkin gördüğü ayrımcılığa dikkati çekmektir.

Çocukların eğitim, sağlık, beslenme, barınma gibi temel haklarını korumak, yasal haklardan faydalanmalarını sağlamak, şiddet ve zorla evlilik konularına karşı farkındalık oluşturmaktır. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler her yıl bir tema belirlemektedir. Bu yıl, ‘Şimdi Bizim Zamanımız, Bizim Haklarımız, Bizim Geleceğimiz’ teması üzerinde duruldu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünyadaki 15-19 yaş grubundaki dört kız çocuğundan biri okula gitmemekte ve herhangi bir eğitim almamaktadır.”

Türkiye’de tablonun daha karanlık olduğuna dikkat çeken Boztepe, “AKP Hükümeti’nin kadın erkek eşitliğine inanmayan, toplumsal cinsiyetten uzak anlayışı nedeniyle kız çocukları eğitim hayatının dışına itilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, her kademede kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından azdır. Bakanlık verilerine göre; ilkokul, ortaokul ve lisede toplam 866 bin kız çocuğu okuldan uzakta yer almaktadır.

İstatistikleri incelediğimizde ortaya çıkan tablo şu şekilde: ilkokul, ortaokul ve lisede toplam 17 milyon 270 bin öğrenci eğitim görmektedir. Bu öğrencilerin 8 milyon 953 binini erkek öğrenciler, 8 milyon 317 binini kız öğrenciler oluşturmaktadır. Erkek öğrencilerin sayısı 636 bin daha fazladır. Kız öğrencilerin sayısı ilkokulda 160 bin, ortaokulda 101 bin, lisede ise 374 bin daha azdır.” dedi.

Eğitim kademesi arttıkça, okuldan uzak olan kız çocuğu sayısında da artış olduğuna değinen Boztepe, “Bakanlığın verilerinde dikkati çeken bir başka husus ise eğitimin kademesi arttıkça, okuldan uzak olan kız çocuğu sayısındaki artıştır. İlkokulda 195 bin, ortaokulda 298 bin, lisede 373 bin kız çocuğu eğitim hayatının dışındadır. Okuldan uzakta olan kız çocuğu sayısı toplam 866 bini bulmaktadır.

Üniversite düzeyinde verileri incelediğimizde de tablonun değişmediği görülmektedir. Açıköğretim dâhil öğrencilerin cinsiyet dağılımları incelendiğinde toplam 19 milyon 155 bin 571 öğrenci olduğu, bu öğrencilerden 9 milyon 928 bin 304’ünün erkek, 9 milyon 22 bin 37’sinin kız öğrenci olduğu bilinmektedir. Verilere göre; erkek öğrenciler kız öğrencilerden yüzde 7,59 fazladır.

Açıköğretim öğrencileri hariç toplam 17 milyon 417 bin 373 öğrencinin olduğu, bu öğrencilerin 9 milyon 12 bin 101’inin erkek, 8 milyon 405 bin 272’sinin ise kadın olduğu görülmektedir. Yine veriler göstermektedir ki; erkek öğrenciler kadınlara göre yüzde 7,3 fazladır. Bakanlığın istatistikleri okullaşamayan öğrencilerin çoğunun kız öğrencilerden oluştuğunu açığa çıkarmaktadır.” diye konuştu.

“UTANÇ TABLOSU: ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMARDAN 16 BİN MAHKÛMİYET”

Boztepe açıklamasının devamında, “AKP Hükümeti’nin politikaları nedeniyle çocukların cinsel istismarına yönelik suç sayılarında da artış gözlemlenmektedir. Bir utanç tablosu olan çocuğa cinsel istismar suçundan, 2021 yılında 16 bin 161 mahkûmiyet kararı alınmıştır.

Adli Sicil İstatistikleri’nin verilerine göre; 2021 yılında çocukların cinsel istismarı suçu kapsamında ceza mahkemelerinde görülen davalardan toplam 29 bin 822 karar çıkmıştır. 2021 yılında alınan karar sayısı 2020 yılına oranla yüzde 33 artmıştır.” şeklinde konuştu.

“2021 YILINDA 7 BİN 190 ÇOCUK DOĞUM YAPTI”

Doğum istatistiklerine değinen Boztepe, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı doğum istatistikleri verileri de bir başka utanç tablosunu açığa çıkarmıştır. Verilere göre; 7 bin 190 çocuğun doğum yaptığı kaydedilmiştir. Bunun 117’sini 15 yaş altı çocuklar; 7 bin 73’ünü ise 15-17 yaş grubu oluşturmuştur. 2001-2021 yılları arasında 15 yaş altı 20 bin 895 çocuğun doğum yaptığı kayıtlara geçmiştir. Son 20 yılda 15-17 yaş arası doğum yapan çocukların sayısı ise 548 bin 488 olmuştur.”

“ÇOCUKLAR ÇALIŞIRKEN ÖLÜYOR!”

Açıklamasında çocuk işçilere de değinen Boztepe, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verileri ise çocukların nasıl ölüme sürüklendiğini açığa çıkarmaktadır. İSİG Meclisi’nin çalışmasına göre; 2021 yılında 14 yaş ve altı 21 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 41 çocuk/genç işçi hayatını kaybetti. AKP’nin ülkeyi yönettiği 20 yılda ise en az 811 çocuk işçi çalışırken yaşamdan koptu.” dedi.

“İKTİDARA SESLENİYORUZ: ÇOCUKLARIN ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN!”

Boztepe açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde iktidara çağrı yapıyoruz:

Kız çocuklarının eğitim hakkından mahrum edilmemesi için ‘eğitimde fırsat eşitliğini’ sağlayın.

Zorla evlendirilmelerin önünü açan, kız çocuklarının okullaşması önünde bir engele dönüşen 4+4+4 sistemini kaldırın.

Karma eğitimi tartışmaya açmayı aklınızdan bile geçirmeyin.

Çocuğa yönelik istismar suçlarında sanıkları iyi hal indirimi ile ödüllendirmeyin.

Ülkemizin en güvencesiz, korunmasız, sömürülen ve şiddete uğrayan kesimini oluşturan çocuk işçiliğine son verin.

Çocuk istismarını meşru kılacak tecavüzcüleri aklama yasasını önümüze getirmeye çalışmayın.

Zorla evlendirilmelerde ‘çocuğun rızası’ anlayışından vazgeçin.

Uygulamalarınız, çocukları hayattan bir bir koparıyor…

Hakkın, hukukun ve adaletin sağlanmadığı, çocukların yatağa aç girdiği, çocukların en temel haklarının istismar edildiği bu düzene son vermeye kararlıyız. Laiklikten uzak anlayışınız özelikle kız çocuklarının hayatını kâbusa çevirdi. Laikliği bu topraklarda demokrasi ile taçlandırmaya ant içtik.

Az kaldı! İlk seçimlerden sonra eşit, adil ve özgür bir geleceği çocuklara sunmak için geliyoruz.”

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