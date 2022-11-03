Silahlı kavga: 2 yaralı

İddiaya göre, Mahmutlu köyünde aralarında husumet bulunan E.K. ile S.C. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda E.K. ve S.C. tabancayla birbirlerine ateş etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında S.C. Yozgat Yerköy İlçe Devlet Hastanesine, E.K. ise Çiçekdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. »İHA