Silah satıcıları yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Çekerek ve Aydıncık ilçelerinde ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletmek ve satmak suçunu işleyen şahısların faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendiği öğrenildi. Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 11 şüpheli şahsa eş zamanlı ev ve eklentilerinde operasyon düzenlendiği kaydedilirken, yapılan operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 150 adet tabanca fişeği, 90 adet av tüfeği kartuşu, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildiği öğrenildi. Operasyon neticesinde 11 şüpheli şahıs yakalanıp gözaltına alındığı, şüpheli şahıslardan V.A isimli şahısın adli işlemlerin tamamlanmasına müteakip çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği, diğer 10 şüpheli şahıs ise adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Adli makamlarca serbest bırakıldığı vurgulandı. »Haber Merkezi