Sıkıntılar iletildi

Pancar ekimi yapan çiftçilerin sıkıntısını dile getiren İlçe Başkanı Doğan, “Pancar çiftçimizin yollama konusunda yaşadığı sıkıntıları Sayın Müdürümüz Bedirhan Aka’ya ileterek çözüm istendik. Günlük alım konusunda gerekli iyileştirilmenin yapılacağı sözü alındık. Çiftçilerimiz müsterih olsun. Fabrika Müdürü Bedirhan Aka’ya gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkür ederiz.

Boş söze değil icraata itibar ediniz.” dedi.

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