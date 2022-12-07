Şiir dinletisi

Gerçekleşen programa Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Bir'iz Edebiyat Derneği Başkanı Adem Yazar, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Bir’iz Edebiyat Şairleri tarafından hazırlanan şiir ve müzik dinletisi katılımcılar tarafından beğeni toplandı.

Gerçekleşen dinleti sonrası konuşma yapan Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, şiir ve müzik dinletisin de emeği geçen başta Yerköy’de uzun yıllar öğretmenlik yapan emekli öğretmen Erdal Ünal’a ve herkese teşekkürlerini iletirken şair ve yazarlara günün anlam ve önemine binaen plaket takdim etti. »Haber Merkezi