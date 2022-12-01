Sigaranın yol açtığı kanser

Etkinlikte kansere bağlı ölümlere dikkat çeken Başhekim Uzman Doktor Mustafa KOZAN,“ Günümüz dünyasında en sık görülen kanser türlerinin başında akciğer kanseri gelmekte, kansere bağlı ölümler içerisinde akciğer kanseri tüm dünyada ilk sırada yer almaktadır. Bu nedenle, Kasım ayı tüm dünyada “Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı” olarak kabul edilmiştir. Akciğer kanseri, tüm kanser ölümlerinin yüzde 25’ini oluşturmaktadır.” dedi.

Araştırma sonuçlarına hakkında konuşan Kozan, “Son yapılan çalışmalarda dünya genelinde akciğer kanseri erkekler arasında 1’ inci sırada, kadınlar arasında ise 3’üncü sırada görülen en sık kanser türüdür. Sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımı akciğer kanserine yol açan en önemli nedendir. Yapılan araştırmalara göre ülkemizde görülen akciğer kanserinin % 90’ının sigara kullanımına bağlı olarak ortaya çıktığını gösterilmektedir. Şunu unutmamalıyız ki, Akciğer kanseri için erken tanı çok önemlidir. Akciğer kanserinin erken teşhis edilmesi hem tedavide başarı şansını arttırmakta, hem de ölüm oranlarını düşürmektedir. Akciğer kanseri önlenebilir bir hastalıktır. En önemli nedeni ise tütün ve tütün ürünleridir.” diye konuştu .

Konuşma sonrası Başhekim Uzman Doktor Mustafa Kozan, Yozgat Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Hekimi Uz. Dr. Ümmühan Tuğba Tümüklü hazırladığı slayt ile akciğer kanseri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programın ardından Başhekim Kozan, katılımcılar için verilen kokteylde Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği üyeleriyle ayrı ayrı sohbet etti. Onların sıkıntılarını ve çözüm yollarını hakkında konuştu.

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