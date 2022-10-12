“Sağlık çalışanlarının tüm sorunları çözüldü de sıra formaya mı geldi.” diyen Başkan Necip Taşkın, bazı hastanelerde ameliyathane, röntgen, laboratuvar, doğumhane, servisler ve diğer birimlerde görev yapan sağlık çalışanlarının forma renklerine müdahale edilerek baskı yapıldığına dair duyumlar aldıklarını ve sosyal medyadan buna benzer açıklamalar yapıldığını belirtti.

Hastane idarelerinin mesailerini çalışanların forma renklerine harcamaları yerine mesleki ve ekonomik sorunları çözmeleri için uğraşmaları gerektiğine değinen Taşkın, “Her işi düzeltmiş gibi sığ sorunlarla uğraşmayın; bu nasıl bir komik iştir.” dedi.

Taşkın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bazı Hastanelerde forma renklerinin sorun haline getirilmesini şaşkınlıkla izliyoruz! Hastane de kıyafet bütünlüğü sağlanması amacıyla birimlere göre farklı renkte forma giyilmesini, aksi halde yasal işlem yapılacağına dair hastane personellerine yazılar tebliğ ediliyor. Ancak bu kararların personellere ek maliyet getirdiği göz ardı ediliyor. Günün ekonomik koşulları dikkate alınarak yılda iki forma alınabilecek güncellenmiş bedellerin personele verilmesini istiyoruz. Esas olan da budur. Farklı renklerde forma giyilmesini istiyorsunuz ama o formaların hangi fiyatlarla nasıl alınacağını aklınıza getirmiyorsunuz! Ayrıca hastane de iki üç kez birimi değiştirilen personel her birim değişikliğinde yeni forma mı alacak? Personeli mağdur etmiş olmuyor musunuz? Bunlar göz ardı edilmemeli… Bunun maliyeti yüksek ve sağlık çalışanlarını mağdur edecek düzeydedir. Günümüzün ekonomik koşullarında maaşı eriyen, satın alma gücü hızla düşerek geçim sıkıntısı çeken sağlık çalışanlarının ayrıca kıyafet bütünlüğü sağlanması düşüncesiyle ek bir maliyetle karşı karşıya bırakılması; devletin verdiği kıyafet ödeneğinin adeta terlik, çorap maliyetini karşılayacak ölçüde olması; sözünü ettiğimiz nedenlerden dolayı sağlık çalışanlarında rahatsızlık, memnuniyetsizlik, hoşnutsuzluk yaratıyor ve ne hikmet ise idareler bunu görmezlikten geliyor.

Sağlık çalışanlarının şiddetten ücret kaybına, gece gündüz yoğun ve yorucu uzun mesaiye, alın terinin karşılığını alamamasına, satın alma gücünün her geçen gün zayıflamasına ve pek çok ekonomik, mesleki sorunları nedeniyle tükenmişlik sendromu içinde ve zor koşullarda çalışmaya ve yaşamaya çalışırken; asıl olanın sağlık çalışanlarının iş ve işyeri sorunlarını giderecek önlemler alarak memnuniyetini sağlamak gerekirken idarelerin ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni gibi çalışanların formalarıyla uğraşmasına bir anlam veremiyoruz! Bu nedenle sağlık çalışanlarının formalarıyla uğraşan hastane idarelerine sesleniyorum; forma renklerini bırakın, personellerinizin mesleki sorunlarıyla ilgilenin. Söz konusu kararınızı da bir kez daha gözden geçirin.”

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