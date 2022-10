Düzenlenen festivale AK Parti Yozgat Çevre Şehir Kültür Başkanı Nurdan Taşarsu katıldı. Festivalle ilgili açıklamada bulunan Çevre Şehir Kültür Başkanı Nurdan Taşarsu, “İklim değişikliği, doğal kaynakların hızla tükenmesi, çevre sorunları, bilinçsiz tüketim çağımızın en büyük global sorunlarından. Yarınlarımıza da yaşanabilir bir çevre bırakmak için israftan kaçınmak, kaynakları verimli kullanmak, mümkün olan en az derecede atık üretip üretilen atığı geri kazanmak, geri dönüşümünün sağlanarak ekonomiye kazandırılması hem çevre hem de ekonomik sorunları büyük ölçüde azaltacaktır. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde ülkemizde uygulanmaya başlayan sıfır atık projesi ile büyük bir adım attık. Bu proje, tekstil, plastik, bankacılık, iletişim gibi daha birçok tüketim sektörüne ilham oldu. Tüm toplumun uygulaması ile yeterli verim alınabilecek bu proje için bireysel farkındalığın artırılması ve uygulanabilirliğinin sağlanması adına yapılan STK etkinlikleri, Üniversite ve Çevre Sorunları Araştırma merkezlerinin programları, Sıfır Atık Çalıştayları, kongreler, zirveler, sempozyumlar, sergi ve atölyeleri tek bir başlık altında toplayarak ‘Daha Azıyla Daha Çok Dünya’ diyen Kocaeli Belediyesi Sıfır Atık Festivali geri dönüşüm atölyeleri, ünlü konuşmacılar, büyük çevre firmaları, sanatçılar, bakanlık temsilcileri ve akademisyenlerin gerçekleştirdiği toplantılar ile 7’den 70’e herkesin ve her kesimin ilgi odağı oldu. Farkındalık ve bilinçlendirme konusuna yeni bir ivme kazandıracak olan sıfır atık festivali ülkemizin her noktasında düzenlenmesi gereken örnek bir proje idi. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere festivalde emeği geçen herkese teşekkürler.” dedi.

BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN

Taşarsu açıklamasının devamında, “Çevre camiasının öncü isimlerinden Murat Ilgar ve Sare Ertaş Kural’ın iş birliği ile sanata dönüştürülen Exitcom’un elektronik atıkları, program sponsorlarından İzaydaş’ın genel müdürü Muhammet Saraç’ın yetişkinlerde ve çocuklarda çevre bilincini artırmaya yönelik etkinlikleri, 53 ülkeden 290 sanatçı üyeye sahip deniz çöpünü sanata dönüştüren uluslararası ‘Splash Trash Art Expo’ grubunun tek Türk sanatçısı Şinasi Yelkenci’nin deniz ve sahillerden topladığı atıkları sanata dönüştürerek çevre ve deniz kirliliğine dikkat çekerek farkındalık sağlamaya çalıştığı ‘Palıkhane’ sergisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları KO-MEK in evlerde artık kullanılmayan atık kumaşlardan yeni giysiler, çanta ve aksesuarlar, kullanılmayan tava ve mutfak gereçlerinden dekoratif ürünler tasarladığı atölyeler, kullanılmayan kâğıtların fotoğraf çerçeveleri ve tablolara dönüştüğü kendin yap atölyesi, çeşitli boyutlarda metal, plastik ve ahşap boru varil atıklarından oluşan Buluntu Sesler Östaki atık orkestrası, ünlü isimlerden Derya Baykal’ın atma değerlendir atölyesi, Master Şef Jürisi Mehmet Yalçınkaya ile mutfakta sıfır atık konulu panel ve atölyesi, ünlü karikatürist Varol Yaşaroğlu gibi daha birçok ünlü isimlerin konuşma ve atölye uygulamaları, alanında uzman isimler ve akademisyenler, uluslararası çevre aktivistleri, genç ve başarılı hemşerimiz Çağatay Mutlu ve çalışma arkadaşı Murat Akay’ın da Orman Lezzetleri ekibi olarak aralarında bulunduğu ünlü isimler ve oyuncu çevre aktivistleri ile Ormanya’da çekimi yapılan Sıfır Atık Kampı Belgeseli gibi birçok kategoride ‘Sıfır atık nedir? Nasıl uygulanır?’ sorusu atıkları en aza indirerek başka bir dünya mümkün inancıyla festival ziyaretçilerine farkındalık kazandırmak için her yönü ile cevaplamaya çalışıldı.

AK Parti Yozgat İl Teşkilatı ve AK Parti Yozgat Çevre Şehir Kültür Başkanlığı olarak çevre hassasiyetimiz ve partimizin çevre politikaları doğrultusunda hemen her platform da yer alıp her zaman halkımız ve gelecek nesillerimiz için daha yaşanabilir bir dünyayı nasıl mümkün kılabiliriz diye araştırmalarımız, çalışmalarımız, projelerimiz ve birçok farkındalık faaliyetlerini belediyelerimiz, üniversitemiz, resmi kurumlarımız, çeşitli STK’lar, öğretmen ve öğrencilerimizin de katılımlarıyla gerçekleştiriyoruz, gerçekleştirmeye de devam edeceğiz.” diye konuştu.

Başkan Taşarsu festival gezintisi esnasında AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile bir araya gelerek sıfır atık üzerine istişarelerde bulundu. Daha sonra Taşarsu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’i ve il teşkilatını ziyaret etti. »Haber Merkezi