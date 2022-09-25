Şifa kaynağı ‘kuşburnu’

Yozgat'ta daha çok ormanlık alanların eteklerinde kendiliğinden yetişen C vitamini deposu kuşburnunu toplayan aileler, kışa hazırlık yapıyor.

Bin bir zahmetle toplanan kuşburnu bitkisel çay olarak kullanıldığı gibi daha çok marmelat yapımında kullanılıyor.

Toplanışı kadar yapılışı da zor olan ve büyük emek harcanan kuşburnu marmeladı da yapılana kadar birçok aşamadan geçiyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanarak sofralara getirilen kuşburnu marmeladı, kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Lezzeti ile damaklarda ayrı bir tat bırakan kuşburnu marmeladının hazırlanışı da birçok aşamadan geçiyor. Toplanan kuşburnunun çiçek ve uç kısımları kesildikten sonra yıkanıyor ve düdüklü tencerede haşlanmaya bırakılıyor.

Haşlanan kuşburnular süzgeçten geçirilerek tahta kaşıkla eziliyor. Ezilen kuşburnuna şeker ilave ediliyor ve odun ateşinde kazanlarda kaynatılmaya bırakılıyor. Pişirme işleminden sonra soğutulan kuşburnu marmeladı kavanozlara konularak tüketime hazır hale getiriliyor. »Haber Merkezi

