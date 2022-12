“Şiddetin önüne geçeceğiz”

Sağlık personellerinin şiddete maruz kaldığını dile getiren Başkan Gökhan Eroğlu, bu konuda mücadelelerinin devam ettiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının güvenlikleri hakkında tereddütleri olduğunu söyleyen Eroğlu, “Sağlıkta şiddetin önüne geçmek için yetkili sendika olan Memur Sen konfederasyonuna bağlı Sağlık Sen olarak cezaların caydırıcı olması noktasında mücadelemizi veriyoruz. Nasıl ki Alışveriş Merkezleri ve Adliye Saraylarının girişlerinde X Ray cihazları varsa bizlerde böyle bir konumdan geçtikten sonra vatandaşlarımızı hastaneye almak istiyoruz. Ama öncelikle istediğimiz bizim cezaların caydırıcı olması. Bu da sağlıkta şiddet yasasıyla yeni yasalaştı. Önceden şiddet uygulandığı takdirde şiddet uygulayan sonu ölüm de olsa cezaevine girip hemen çıkıyordu. Şimdi bunun önüne geçtik. Cezalar caydırıcı olacak. Sağlıkta şiddet yasasıyla beraber Şiddetin önüne geçeceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

“BÜYÜK ÇABA SARF ETTİK”

Sağlık personellerine kadro gelmesinden sonra çalışmalara devam edildiğini söyleyen Eroğlu, “Türkiye genelinde 525 bin sözleşmeli personelin 424 binine kadro geldi. Kadro sağlıkta çalışan 3+1 sözleşmelilere ve süresiz sözleşmelilere kadro geldi. Kadro noktasında sevindirici taraf 2011 ve 2013 yılından itibaren hiç kadro verilmemişti. Dokuz yıldır sözleşmeli çalışan personelimize kadro bekliyorduk kadro gelmesi, 424 bin kişiyi kapsaması sevindirdi. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Genel merkezimiz bunun için büyük çaba sarf etti. Yani kadro gelsin noktasında 424 bin çalışanımızı kapsadı ama bizim Aile Sağlığı Merkezlerinde kamu dışı çalışanlarımız var. 3 bin 600 kişi Türkiye genelinde. Bunları da bu kadro kapsarsa sözleşmeliye kadro biraz daha genişletilmiş ve daha kapsamlı olarak bizleri mutlu edecek noktaya gelecek. Onlar içinde çalışmalarımız devam ediyor.” ifadesinde bulundu.

“ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ”

Yozgat Sağlık Sen olarak personellerin refahı için uğraştıklarını vurgulan Eroğlu, “Yozgat’ta 4 bin 600 tane sağlık çalışanımız var. Bizim 2 bin 50 tane üyemiz var. Sağlık Sen olarak Ağustos ayı içerisinde 6’ncı Olağan Genel Kurulumuzu yaptık. Sahada gitmediğimiz, elini sıkmadığımız sağlık çalışanı bırakmamak için büyük mücadele veriyoruz. Bu nokta da en ücra köşedeki sağlık çalışanımıza bile gitmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çeşitli ikramlarımız oluyor sağlık çalışanlarımıza. Pandemi döneminde her şey sağlık çalışanları üzerinden yürüdü. 3 yıl sağlık çalışanlarımız çok yıprandı. Onu telafi etmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar huzur ve refah içerisinde çalışsın diye uğraşıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın özlük hakları iyi olsun istiyoruz. Onunla ilgili olarak da Sağlık Sen olarak yönetimden temsilcilerine hepimiz büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“PROMOSYONLAR YETERSİZ”

Promosyonların enflasyon karşısında yetersiz olduğunu belirten Eroğlu, “Sağlık çalışanlarımızın promosyon ile alakalı sorunları var. Promosyonlar enflasyona nazaran az kaldı. Bu noktada biz ikinci basamak sağlık kuruluşlarımızda yani hastanelerdekinin iptali noktasında anlaşmaya varmıştık. Hastanelerdeki promosyonu iptal ettirdik. Onun da 15 Ocak’tan sonra başlamasını istiyoruz yani zammı gördükten sonra. Birinci basamaklarda da promosyon görüşmelerimiz bankalarla devam ediyor. İnşallah mutlu edici bir promosyon almak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sendikalara karşı öngörü şu noktada yaşıyoruz biz. Yeni nesil arkadaşlar biraz daha bu işlerden uzak duruyorlar, sendikacılığı istemiyorlar. Uzak olalım istiyorlar ve gelmiyorlar. Ama toplu hareket etmenin yararlarını bilmiyorlar.” dedi.

“SESİNİZİN GÜR ÇIKMASINA SEBEP OLUR”

Sendikalaşmanın faydaları ve destekleri hakkında Eroğlu, “Sendikalaşmanın faydası şu şekilde, tek başınıza bir bireysiniz, sesinizi bir yerlere rahat duyuramazsınız. Ama toplu bir şekilde hareket ederseniz sesinizi istediğiniz yere duyurabilirsiniz. 2013 yılında gelen kadro o dönem 30 bin tane sağlık personeli atandı, 28 bin tanesi aynı sendikada. Yani bizim sendikamıza üye idi. Daha sonra ki süreçte 28 bin kişinin eylem ve söylemleri sonucunu kadroya bağladı. Tek başınıza bir bireysiniz ama örgütlü olarak hareket ettiğinizde takdir de sesimizi çok farklı duyurabiliyoruz. Bu yüzden sendikacılık ve sendika çok önemli. Sendikasız arkadaşlara ‘sendikaya gelin’ diyoruz biz. Sendikayı görün, tanıyın, sizin için kimler mücadele veriyor, sizin için kimler neler yapıyor, ne yapmaya çalışıyor, nasıl mücadele verildiğini görün. Sendikalı olmak sonuçta sesinizin gür çıkmasına sebep olur. Bu yüzden sendikalaşmanın farkını arkadaşların anlamasını istiyoruz biz.” açıklamasında bulundu. »Sema Nur Koçaker