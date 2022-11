ŞİDDETE SIFIR TOLERANS!

Kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak ve bu konuda toplumsal bilincin geliştirilmesi amacıyla Bozok Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KASAUM) ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ temalı program yapıldı.

Gerçekleşen programa Rektör Vekili Profesör Dr. Güngör Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, daire başkanları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Program öncesi Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Alay Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kadem, Yeşilay, Yozgat Halk Eğitim Merkezi ortaklığında düzenlenen Kadın El Ürünleri Sergisinin açılışı yapıldı. Dünyada ve Türkiye’de kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine dikkat çekmek amacıyla da katılımcıların yakalarına turuncu kurdele takıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Bozok Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KASAUM) Müdürü Doçent Dr. Canan Koç yaptı. Doçent Dr. Koç konuşmasında: “Şiddet günümüzün en önemli sorunlarından biridir. Her gün evde, okulda, sokakta yaşanan çeşitli şiddet haberleri ile karşı karşıya kalmaktayız. Şiddet kişilerin bedensel ve ruhsal bütünlüğüne karşı yöneltilen olumsuz etkilere yol çan sert ve acı verici eylemler olarak tanımlanır. Şiddet herkese yönelir. Ancak en çok kadınlar ve kız çocukları maruz kalmaktadır. Kadına yönelik şiddet temel insan haklarını ve özgürlüklerini ihlal eden önemli bir toplumsal sorundur. Sonuçları ağır ve tramvatik olabilmektedir. Toplumumuzu her türlü şiddetten arındırmak için toplumda farkındalık yaratmak ve bu konuda toplumsal bilincin geliştirilmesi gerekmektedir.” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ise yaptığı konuşmada, “Kadına yönelik şiddet, dünyada ve ülkemizdeki tüm gelişmelere rağmen, coğrafi sınır, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın farklı kültürlerde ve farklı biçimlerde karşımıza çıkan, yaygın olarak görülen evrensel bir sorundur. Kadının toplumdaki yeri medeniyetin göstergesidir. Kadına yönelik şiddette nihai çözüm için toplumun her fertlerinde uzlaşı kültürün gelişmesi çözüme yönelik anahtar rol oynayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Rektör Vekili Profesör Dr. Güngör Yılmaz kadına yönelik şiddetle mücadelenin çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşımı gerektirdiğini belirterek toplumun her kesiminin ortak ve kararlı mücadelesi ile sorunun çözümlenmesinin mümkün olacağını vurguladı. Rektör Vekili Yılmaz: “Kadına şiddet demek aile temeline dinamit koymak demektir. Aile birliğini yok etmek demektir. Ailenin yok olması demek toplumun yok olması demektir. Kadına yönelik şiddetin çözümü adına birey olarak bizlere, toplumlara, kamu kurumları ve STK’lara çok iş düşmektedir.” ifadelerine yer verdi.

Açılış konuşmalarının ardından Dr. Öğretim Üyesi Fikret Yılmaz, “Kadına Yönelik Şiddette Sıfır Tolerans”, Doçent Dr. Rukiye Höbek Akarsu ise “Şiddetin Kadın Sağlığı Üzerindeki Etkileri” konulu sunum gerçekleştirdi. Programın sonunda Kadına Yönelik Şiddetin son bulması adına turuncu balonlar gökyüzüne bırakıldı. »Haber Merkezi