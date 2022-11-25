Şiddete karşı mücadele

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda saat 09.00’da Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele alanındaki toplantı Kaymakamı Samet Serin başkanlığında kaymakamlık makamında gerçekleştirildi.

Kaymakam Serin’in başkanlığında yapılan toplantıya, Cumhuriyet Savcısı Sebiha Aysun Sızma, Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Şemsinnur Göçer, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, Emniyet Müdür Vekili Süleyman Çetin, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Coşkun Uslu, Milli Eğitim Şube Müdürü Agah Ayhan, Sağlık Müdürü Dr. Muhammed İkbal Altındağ, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Özgür Selçuk Aytekin katıldı.

Kaymakam Serin tarafından sunum yapılan toplantıda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele alanında çalışan tüm kurumların çalışmaları değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. Ayrıca Kadın Destek Uygulamasının (KADES) yaygınlaştırılması ve etkin kullanılması amacıyla medya araçlarının (reklam panoları, sosyal medya, vs.) daha sık kullanılması ve kadına yönelik şiddet ile mücadele ve farkındalık oluşturabilmek için eğitim platformlarının oluşturulması gibi konular ele alındı. »Haber Merkezi