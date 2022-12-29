ŞiDDETE HAYIR!!!

Düzenlenen seminere Vali Ziya Polat’ın eşi Pınar Filiz Polat, Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagihan Köse, dernek temsilcileri ve çok sayıda kadın vatandaş katıldı.

Komiser yardımcısı Fatma Cansu Aydın tarafından ‘Kadına yönelik şiddet kapsamında farkındalık” semineri verildi.

“ÖNCÜLÜĞÜMÜZ KANININ BİLİNÇLENMESİ”

Aydın vermiş olduğu seminerde, “Geçmiş zamanda da şiddet çok fazla gündemdeydi ama hali hazırda şuan teknolojinin de getirisiyle de şiddeti çok fazla duyar olduk. Bu konu aslında sadece kadının ya da erkeğin sahiplenmesi gereken bir konu değil. Bence bütün insanların toplumun en küçük birimi olan ailenin ciddi anlamda bir çalışma yürütmesi gereken bir durum. Biz bununla ilgili adli olarak yapmış olduğumuz kadının ilk olarak mağduriyetini dinliyoruz. Darp mağduru ise darp raporu olması gerekiyor mutlaka. Çünkü ona göre işlemlerimizi yapıyoruz. Savcımızdan talimat aldıktan sonra konuyla ilgili işlemlerimizi yürütüp savcıdan sevkini sağlıyoruz. Haricinde de önleyici uzaklaştırma kararımız var. Bu karar verildikten sonrada eğer şüpheli şahıs kadına yaklaştığı zamanda uzaklaştırma kararını ihlal etmiş oluyor. Buna da hapis cezalarımız mevcut. Önceliğimiz kadınlarımızın bilinçlenmesi. Çünkü bize gelen kadınlarımızın maalesef ki birçoğu mağdur edildiklerini söylüyorlar, şiddet mağduru olduklarını söylüyorlar izlerine de şahit oluyoruz. Bununla ilgili de devlet olarak, bakanlık olarak aynı zaman da şiddeti önleme merkezi olarak da koordineli şekilde hem psikolojik olarak hem de adli şekilde destekliyoruz.” dedi.

“KADINLARIMIZIN SUÇU DEĞİL”

Kadınların ekonomik anlamda bağımsız hissetmediği için sıkıntı yaşadığını düşünüyor olsa dahi bu noktada ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını belirten Aydın, ”Burada toplanmamızın en önemli sebebi de kadınlarımızın tanık olduğu şiddet mağduru olmak zorunda değil yüreklendirmek gerekiyor. Bu olaylar kadınlarımızın suçu değil olamazda. En yakın kolluk birimine müracaatta bulunmalılar.” ifadelerini kullandı.

“KADINLARA ÖZEL UYGULAMA”

KADES uygulamasından bahseden Aydın, “KADES uygulamamız bizim adli işlemler de bizim için çok önemli. İç işleri bakanlığımızın talimatı üzerine kurulmuş bir mobil aplikasyon. Bu uygulamayı telefonlarınızı indirdiğiniz de şiddet mağduru olan kadınlarımız ve aynı zamanda şiddete tanık olan kadınlarımız için. Kadınlarımıza özel bir uygulamadır. Bu uygulamayı erkekler indiremiyorlar. Tamamen sistem kadınlar üzerine kurulu. 4 milyonu geçkin bir kullanıcımız var. Uygulama da butona bastığınız anda bulunduğunuz yerde konum bilgisi bizim polis birim merkezime düşüyor ve ardından en yakın ekibimiz olay yerine intikal ediyor. Biz emniyet olarak KADES’le olan ihbarlara öncelik veriyoruz ve işlemleri yürütüyoruz.” şeklinde konuştu.

Seminerin ardından kadınlara KADES uygulamasını anlatan Aydın, cep telefonlarında KADES uygulaması olmayan kadınlara uygulamayı indirmeleri konusunda yardımcı oldu.

Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü (ŞÖNİM) personelleri tarafından kadınlar bilgilendirildi. »Sema Nur Koçaker