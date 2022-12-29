Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.345,61
ALTIN
1.087,77
DOLAR
18,72
STERLİN
22,63
EURO
19,91

ŞiDDETE HAYIR!!!

Yozgat Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü (ŞÖNİM) ortaklığında Eski Askerlik Şubesinde kadınlara yönelik ‘Kadına yönelik şiddet kapsamında farkındalık” semineri düzenlendi.

29 Aralık 2022 Perşembe 02:21
ŞiDDETE HAYIR!!!

Düzenlenen seminere Vali Ziya Polat’ın eşi Pınar Filiz Polat, Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagihan Köse, dernek temsilcileri ve çok sayıda kadın vatandaş katıldı. 
Komiser yardımcısı Fatma Cansu Aydın tarafından ‘Kadına yönelik şiddet kapsamında farkındalık” semineri verildi. 
“ÖNCÜLÜĞÜMÜZ KANININ BİLİNÇLENMESİ”
Aydın vermiş olduğu seminerde, “Geçmiş zamanda da şiddet çok fazla gündemdeydi ama hali hazırda şuan teknolojinin de getirisiyle de şiddeti çok fazla duyar olduk. Bu konu aslında sadece kadının ya da erkeğin sahiplenmesi gereken bir konu değil. Bence bütün insanların toplumun en küçük birimi olan ailenin ciddi anlamda bir çalışma yürütmesi gereken bir durum. Biz bununla ilgili adli olarak yapmış olduğumuz kadının ilk olarak mağduriyetini dinliyoruz. Darp mağduru ise darp raporu olması gerekiyor mutlaka. Çünkü ona göre işlemlerimizi yapıyoruz. Savcımızdan talimat aldıktan sonra konuyla ilgili işlemlerimizi yürütüp savcıdan sevkini sağlıyoruz. Haricinde de önleyici uzaklaştırma kararımız var. Bu karar verildikten sonrada eğer şüpheli şahıs kadına yaklaştığı zamanda uzaklaştırma kararını ihlal etmiş oluyor. Buna da hapis cezalarımız mevcut. Önceliğimiz kadınlarımızın bilinçlenmesi. Çünkü bize gelen kadınlarımızın maalesef ki birçoğu mağdur edildiklerini söylüyorlar, şiddet mağduru olduklarını söylüyorlar izlerine de şahit oluyoruz. Bununla ilgili de devlet olarak, bakanlık olarak aynı zaman da şiddeti önleme merkezi olarak da koordineli şekilde hem psikolojik olarak hem de adli şekilde destekliyoruz.” dedi.
“KADINLARIMIZIN SUÇU DEĞİL”
Kadınların ekonomik anlamda bağımsız hissetmediği için sıkıntı yaşadığını düşünüyor olsa dahi bu noktada ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını belirten Aydın, ”Burada toplanmamızın en önemli sebebi de kadınlarımızın tanık olduğu şiddet mağduru olmak zorunda değil yüreklendirmek gerekiyor. Bu olaylar kadınlarımızın suçu değil olamazda. En yakın kolluk birimine müracaatta bulunmalılar.” ifadelerini kullandı.
“KADINLARA ÖZEL UYGULAMA”
KADES uygulamasından bahseden Aydın, “KADES uygulamamız bizim adli işlemler de bizim için çok önemli. İç işleri bakanlığımızın talimatı üzerine kurulmuş bir mobil aplikasyon. Bu uygulamayı telefonlarınızı indirdiğiniz de şiddet mağduru olan kadınlarımız ve aynı zamanda şiddete tanık olan kadınlarımız için. Kadınlarımıza özel bir uygulamadır. Bu uygulamayı erkekler indiremiyorlar. Tamamen sistem kadınlar üzerine kurulu. 4 milyonu geçkin bir kullanıcımız var. Uygulama da butona bastığınız anda bulunduğunuz yerde konum bilgisi bizim polis birim merkezime düşüyor ve ardından en yakın ekibimiz olay yerine intikal ediyor. Biz emniyet olarak KADES’le olan ihbarlara öncelik veriyoruz ve işlemleri yürütüyoruz.” şeklinde konuştu. 
Seminerin ardından kadınlara KADES uygulamasını anlatan Aydın, cep telefonlarında KADES uygulaması olmayan kadınlara uygulamayı indirmeleri konusunda yardımcı oldu.
Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü (ŞÖNİM) personelleri tarafından kadınlar bilgilendirildi. »Sema Nur Koçaker

Anahtar Kelimeler:
Şiddete Hayır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MASKE KULLANILMALI!
MASKE KULLANILMALI!
“Yatağa aç girmeyecekler”
“Yatağa aç girmeyecekler”
Emniyet müdürü ikna etti
Emniyet müdürü ikna etti
Ölü bulundular!
Ölü bulundular!
“Haklarımızı savunacağız”
“Haklarımızı savunacağız”
Köse, oylamaya katıldı
Köse, oylamaya katıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim