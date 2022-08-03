Şiddet var ölüm yok!

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama herkesi sevindirdi. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında alınan önlemler hakkında Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ile uygulamadaki sorunların giderilmesi için komisyon üyeleri yılda en az iki defa toplanır. Son yapılan toplantıda ‘Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans’ ilkesi ile Yozgat’ta yürütülen çalışmalar değerlendirilmişti. 2022 yılında Yozgat’ta kadın cinayetinin olmaması ilimiz ve ülkemiz adına sevindiricidir. Yine kadına yönelik şiddetin önlenmesi bağlamında İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda ‘Kadına El Kalkamaz’ mottosu ile ilimize hedef olarak belirlenen 30 bin erkeğe eğitim çalışmalarında da Haziran ve Temmuz verilerimizde 15 bin kişiye ulaşılmıştır. Paydaş kuruluşlar ile ortak çalışmalar yürütülmesi için Eğitim Komisyonu oluşturulmuş ve çalışmalarına devam etmektedir. Şiddetin ilimiz ve ülkemiz gündeminden çıktığı günlere ulaşmak gayesi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

BAŞVURU SAYISI ARTIYOR

Yapılan istatistiklere göre Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi başvuru sayısı her yıl artıyor. 2020 yılında yaklaşık bin 600 olan başvuru sayısı 2021 yılında yaklaşık 2 bin, 2022 yılının ilk altı ayında ise bu sayı yaklaşık bin 100 civarındadır. Kadınların erkeklere oranla daha fazla başvuru yaptığı gözlenen istatistiklerde 2020 yılında kadınlar yaklaşık bin 500, erkekler 20 civarında başvuru yaparken; 2021 yılında kadınların 2 bin, erkeklerin ise yaklaşık 50 civarın başvuru yaptığı gözlendi. 2022 yılının ilk altı ayında ise kadınlar bin, erkekler 50 civarında başvuru yaptı.

BİRÇOK HİZMET SUNULUYOR

Aile ve Sosyal Politikalar tarafından şiddet mağduru vatandaşlara birçok hizmet sunuluyor. Yönlendirme ve rehberlik, tedbir kararı için müracaat, psiko-sosyal destek, hukuki destek, konukevi harici barınma hizmeti, konukevine yönlendirme konulularında sunulan hizmetlerden 2020 yılında yaklaşık bin 300, 2021 yılında 2 bin ve 2022 yılının ilk 6 ayında yaklaşık bin 500 vatandaş yararlandı. Yönlendirme ve rehberlik hizmetinden 2020, 2021 ve 2022 yılının ilk altı ayında yaklaşık bin kişi yaralandı. Tedbir kararı için müracaatlarda ise 2020, 2021 ve 2022 yılının ilk altı ayında yaklaşık 7 kişi müracaat etti. Psiko-sosyal destek hizmetinden 2020 yılında yaklaşık 10 kişi yararlanırken, 2021 yılında yaklaşık 900, 2022 yılının ilk altı ayında ise yaklaşık 400 kişi yaralandı. Hukuki destek hizmetinden 2020 yılında yaklaşık 10 kişi yararlanırken, 2021 yılında yaklaşık 100, 2022 yılının ilk altı ayında ise yaklaşık 5 kişi yararlandı. Konukevi harici barınma hizmetinden 2020 ve 2021 yılında yaklaşık 20 kişi yararlanırken, bu sayı 2022 yılının ilk altı ayında yaklaşık 75 kişi oldu. Konukevine yönlendirme hizmetinden 2020 ve 2021 yılında yaklaşık 220 kişi yararlanırken, 2022 yılının ilk altı ayında yaklaşık 100 kişi yararlandı. »Sema Nur Koçaker

