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Sezon başlıyor

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2022-2023 Av Sezonunun 20 Ağustos'ta bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacağını duyurdu.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 02:11
Sezon başlıyor

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Merkez Av Komisyonu tarafından, av döneminde geçerli olmak üzere ülkede kara avcılığıyla ilgili avlanma usul ve esaslarının belirlendiği kaydedildi. Alınan kararın 27 Mayıs tarihli ve 31848 sayılı 1'inci Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandığının belirtildiği yazılı açıklamada şöyle denildi: “Tüm bölgelerimizde aynı gün 20 Ağustos tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır. Alınan karar uyarınca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde idari tatillerde dahil av yapılabilir. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak salı günü de yapılabilecektir. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sistemi'nden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06
numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir. Avcılar; Merkez Av Komisyonu'nun Resmi Gazete ’de yayımlanan 21 sayılı kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur” denildi.

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