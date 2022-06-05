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‘Seyyanen zam istiyoruz’

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, TÜİK’in açıkladığı Mayıs ayı enflasyonunun pazar ve market fiyatlarıyla örtüşmediğini belirterek, memur ve emekli vatandaşların her geçen gün yoksullaştığını seyyanen zam yapılması gerektiğini ifade etti.

05 Haziran 2022 Pazar 00:49
‘Seyyanen zam istiyoruz’

TÜİK’in, Mayıs ayı enflasyon oranını yüzde 2.98 olarak açıkladığını, ancak dar ve sabit gelirli vatandaş açısından bu oranın inandırıcı bulunmadığını belirten Taşkın, benzine ve motorine gelen zamların üretici ve tüketici açısından zam anlamına geldiğini, bunun yansımasının da pazar ve marketlerde görüldüğünü söyleyerek şunları ifade etti: “TÜİK, Mayıs ayı enflasyon oranını yüzde 2.98 olarak açıkladı. Dar ve sabit gelirli memur ve emekli
markete gittiğinde günlük fiyat artışlarıyla karşılaşıyor. Mayıs ayında eğitimde yüzde 0,41, haberleşmede yüzde 49, sağlıkta yüzde 1,61, yıllık baz da ise giyim ve ayakkabıda yüzde 29.80 artış olmuş. Mayıs ayında çeşitli mal ve hizmetler yüzde 3.06, lokanta ve oteller 5.47, konut 2.25, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 1,63 artmış. Bu artışlarda göstermektedir ki dar ve sabit gelirli memur ve emeklinin aldığı maaşın bu artışlara yetişemediği ve yoksullaştığı ortadadır. Kirada oturan memur ve emekli kirasını ödeyemiyor. Elektrik ve doğalgaz artışlarına yetişemiyor, aldığı maaşla sepetini dolduramıyor. Araştırmalar; açlık sınırının 6 bin 17, yoksulluk sınırının ise 19 bin 602 lira olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla memur ve emeklinin maaşı uygun şartlarda yaşaması için yeterli değildir. Anayasa’nın gereği olarak yeterli beslenme ve sağlıklı yaşam şartlarının sağlanması açısından memur ve emekliye yoksulluk sınırının üstünde ücret verilmelidir. Ocak ayından bugüne kadar maaşlardaki kayıpların telafisi için acil olarak seyyanen zam yapılmalıdır.”
Haber Merkezi
 

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‘Seyyanen Zam Istiyoruz’
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